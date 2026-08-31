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Djokovic deixa o top 10 após eliminação no US Open

Eliminação na primeira rodada do Grand Slam terá impacto no ranking e complica a busca do sérvio por vaga no ATP Finals

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:17
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon
Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

A eliminação de Novak Djokovic na primeira rodada do US Open representa um duro golpe para o sérvio dentro e fora das quadras. Além de encerrar de forma precoce sua participação no último Grand Slam da temporada, o resultado terá impacto direto no ranking e na disputa por uma vaga no ATP Finals. O sérvio perdeu para o britânico Cameron Norrie e sofreu, pela primeira vez em mais de duas décadas, uma derrota na rodada inicial de um Grand Slam. A última vez havia sido no Australian Open de 2006.

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Djokovic deixará o top 10

O resultado em Nova York fará Novak Djokovic perder posições importantes no ranking da ATP. O sérvio, que passou cerca de oito anos consecutivos entre os dez melhores do mundo, ficará fora do top 10.

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A nova posição também poderá mudar o caminho do tenista nos próximos Grand Slams. Fora da elite do ranking, Djokovic corre o risco de encontrar adversários de maior nível já nas oitavas de final. Nomes como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev podem aparecer mais cedo em seu caminho.

A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati
A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Disputa pelo ATP Finals fica mais complicada

Outro efeito da campanha frustrante é na corrida por uma vaga no ATP Finals. Djokovic aparece atualmente em 11º lugar na classificação da temporada, com 2.330 pontos. Para chegar ao torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, em Turim, na Itália, o sérvio terá de somar pontos importantes nas últimas competições da temporada. Masters 1000 de Xangai e Paris estão entre os torneios que podem ser fundamentais nessa tentativa de recuperação.

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A eliminação no US Open também representa uma perda significativa de oportunidades. Djokovic poderia ter conquistado até 2.000 pontos em Nova York, dependendo da campanha. Nas últimas participações em Grand Slams, o sérvio vinha alcançando ao menos as semifinais, resultado que lhe garantia cerca de 800 pontos.

Momento físico também preocupa

Além dos impactos no ranking e na corrida pelo ATP Finals, a derrota aumenta as dúvidas sobre as condições físicas de Djokovic. O sérvio convive com problemas físicos desde o começo da temporada e não esclareceu completamente a situação. Durante a partida em Nova York, voltou a apresentar sinais de desgaste, chegou a vomitar em quadra e reclamou de dores na região lombar e no ombro. O cenário aumenta a preocupação sobre sua capacidade de manter o calendário até o fim do ano.

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