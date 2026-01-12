Thiago Wild volta a vencer após mais de seis meses e avança no Australian Open
Brasileiro superou o equatoriano Álvaro Guillen Meza
Em partida disputada nesta segunda-feira (12), válida pelo qualifying do Australian Open, o brasileiro Thiago Wild venceu o equatoriano Álvaro Guillen Meza por 2 sets a 0, nas parciais 7/5 e 6/3, em 1h33 de disputa. Esta é a primeira vitória do tenista no circuito profissional após mais de seis meses sem triunfos.
Na segunda rodada, Thiago medirá forças com o italiano Francesco Maestrelli, número 141 do ranking da ATP. Já o brasileiro é o atual 216º colocado. Para avançar à chave principal do Australian Open, disputado em Melbourne, o representante do Brasil precisa acumular três vitórias.
Como foi o jogo?
No início da partida, o domínio foi de Guillen Meza. No entanto, Thiago se encontrou, buscou recuperação e fechou o primeiro set em 7 a 5.
Mantendo o bom ritmo, o brasileiro logo abriu 3/0 na segunda parcial. Seguro, Thiago manteve a constância e administrou o placar. Assim, superou o equatoriano por 6/3 e garantiu sua vitória na estreia do Australian Open.
Bia Haddad leva a virada de cabeça de chave na estreia em 2026
Atual 59ª do mundo, Bia Haddad, que não jogava uma partida oficial desde setembro, teve bons momentos e lutou durante 2h11m. Mas não foi o suficiente para vencer na estreia em 2026. Neste domingo (11), a brasileira, de 29 anos, levou a virada da canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 17ª do ranking, oitava cabeça de chave, no WTA 500 de Adelaide, na Austrália, por 5/7, 6/3 e 6/2.
No set inicial, Bia foi a primeira a conquistar a quebra, no quarto game. A rival ainda deu o troco na sequência. Mas a paulistana não se entregou e repetiu a quebra no último game.
Bia não manteve o ritmo na segunda parcial, e a adversária, com seu estilo bastante agressivo do início ao fim do jogo, chegou a abrir 4/2. Sem maiores problemas, fechou o set.
Mboko não tirou o pé do acelerador no set decisivo. E, com quebras nos quarto e oitavo games, sacramentou a virada contra a número 1 do Brasil.
