US Open 2026: Aryna Sabalenka rebate críticas por novo look Bielorrussa de 28 anos atribui reclamações a padrão recorrente e diz amar roupa inspirada em basquete

Aryna Sabalenka defendeu o look com transparência que está usando no US Open 2026 e rebateu as críticas recebidas nas redes sociais. A número 1 do ranking da WTA se pronunciou sobre o assunto em conversa com jornalistas no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Flushing Meadows, Nova York.

A tenista bielorrussa, de 28 anos, usou um conjunto laranja e preto com blusa transparente sobre um top esportivo e shorts combinando para sua partida de duplas mistas com o colega Novak Djokovic na última terça-feira (25). A peça foi desenvolvida pela Nike, fornecedora de material esportivo da atleta, e se inspira no basquete, esporte emblemático dos Estados Unidos, país-sede do Grand Slam.

continua após a publicidade

Sabalenka com o traje que traz transparência usado no US Open (Foto: Instagram)

- Eu amo basicamente tudo no meu look. Gosto do fato dele ser diferente. Gosto que seja ousado. Não importa o que as pessoas estejam dizendo na internet. Ouvi dizer que provavelmente elas não gostaram… Para mim, é engraçado.

A tenista explicou que cada look seu em Grand Slams tem sido desenvolvido pela Nike em referência ao esporte mais representativo do país da competição. "Surfe no Australian Open, balé em Roland Garros, críquete em Wimbledon. Agora é o basquete, e estamos em Nova York. Não é a combinação perfeita?", afirmou.

As fotos de Sabalenka com o conjunto geraram avaliações negativas no Instagram da tenista, mas ela não se abalou e atribuiu as reclamações a um padrão recorrente. "Quando a Nike era mais simples e tradicional, as pessoas reclamavam. Quando a Nike fez algo realmente legal e divertido, tentando voltar a inovar, elas continuaram reclamando. Então, quem se importa com as pessoas, não é? A única coisa que importa para mim é que eu gosto. Para mim, é superdivertido. Além disso, fica muito legal nas fotos", declarou.

continua após a publicidade

➡️ Ex-campeões Djokovic e Medvedev estreiam domingo no US Open

Momento de Aryna Sabalenka

Às vésperas do US Open, Sabalenka também respondeu a questionamentos sobre seu desempenho recente. Em entrevista coletiva na sexta-feira (28), foi perguntada se havia algo de errado com seu jogo nas últimas competições. "Talvez haja algo de errado com as pessoas", respondeu, de forma seca.

A bielorrussa Aryna Sabalenka reage durante a partida de simples feminina contra a espanhola Jessica Bouzas Maneiro no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

A bielorrussa não disputa uma final desde o WTA 1000 de Miami. Em Grand Slams, parou nas quartas de final de Roland Garros e nas oitavas de Wimbledon. Seu melhor resultado no período foi uma semifinal no WTA 500 de Berlim, em que foi derrotada por Jessica Pegula.

continua após a publicidade

Ainda assim, a tenista garantiu que o ciclo difícil se tornará combustível para uma recuperação. "Essa é a beleza do esporte. Joguem desafios difíceis contra mim, eu voltarei apenas mais forte. Essas lições difíceis definitivamente vão me tornar muito, muito mais forte. É apenas uma questão de tempo para eu voltar", afirmou.

No ranking da WTA, Sabalenka lidera com 8.575 pontos, menos de 500 à frente de Elena Rybakina, que soma 8.141. A atual campeã do US Open estreia na chave de simples na segunda-feira (31) contra a colombiana Camila Osorio.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.