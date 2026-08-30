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US Open 2026: Casper Ruud desiste por lesão; entenda

Tenista norueguês não se recupera a tempo e francês Arthur Gea assume sua vaga na chave principal

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
30/08/2026 19:38
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O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal
O norueguês Casper Ruud em vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

O norueguês Casper Ruud anunciou a desistência do US Open por lesão nas costas. Dessa forma, assim como João Fonseca, Jannik Sinner e Holger Rune, o atual número 20 do mundo e cabeça de chave 19 do torneio ficará de fora do último Grand Slam da temporada.

A lesão do ex-número 2 mundial surgiu no Masters 1000 de Cincinnati, contra o australiano Christopher O'Connell, quando precisou receber atendimento médico durante a partida. Após perder o primeiro set, o tenista estava liderando o segundo, mas precisou abandonar o duelo.

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É a primeira vez desde 2018 que Ruud não disputa a chave principal do US Open. O tenista de 27 anos estreou no torneio em 2017, apenas no qualifying, e passou a integrar o quadro principal a partir do ano seguinte. Em 2022, chegou à final do torneio.

"É com muita tristeza que anuncio minha desistência do torneio de simples do US Open deste ano. Nunca é fácil perder um Grand Slam, mas sei que esta é a decisão certa. Vou tirar o tempo que precisar para me recuperar completamente e voltar mais forte. Obrigado por todo o apoio", escreveu Ruud no Instagram.

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O norueguês explicou que as costas não evoluíram no ritmo esperado. "Infelizmente, minhas costas não se recuperaram tão rápido quanto esperávamos. Estávamos otimistas de que eu me recuperaria a tempo, mas minha equipe e eu decidimos que precisamos pensar a longo prazo e dar ao meu corpo o tempo necessário", acrescentou.

Apesar do problema físico, Ruud havia disputado a chave de duplas mistas em Flushing Meadows no início da semana, ao lado da russa Diana Shnaider. A dupla foi eliminada nas quartas de final. Na temporada, o norueguês chegou às oitavas de final no Australian Open e em Roland Garros e caiu na primeira rodada de Wimbledon.

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O francês Arthur Gea entra no lugar de Ruud como lucky-loser. Campeão do torneio de Los Cabos semanas antes, Gea, de 21 anos, perdeu para o norte-americano Nishesh Basavareddy na última rodada do qualifying. Na estreia da chave principal, ele enfrentará Juan Manuel Cerúndolo, tenista argentino que enfrentaria o norueguês.

João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca venceu Casper Ruud em Roland Garros de 2026 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Premiação do US Open

Além dos benefícios oferecidos pelos patrocinadores, o US Open conta com uma das maiores premiações do calendário do tênis. Os jogadores que perderem na primeira rodada da chave principal receberão US$ 140 mil. O valor divulgado pela organização é bruto e está sujeito à cobrança de impostos, o que reduz a quantia efetivamente recebida pelos atletas.

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