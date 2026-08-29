Ex-campeões Djokovic e Medvedev estreiam domingo no US Open
Sérvio e russo entram em quadra no primeiro dia do torneio em Nova York
Neste domingo (30), começa o quarto e último Grand Slam do circuito mundial, o US Open. E os ex-campeões Novak Djokovic e Daniil Medvedev estão entre os que vão estrear na abertura do torneio em Nova York.
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Tetracampeão, venceu em 2011, 2015, 2018 e 2023, Djokovic tem pela frente o argentino Mariano Navone (48º do mundo), em confronto inédito. Ex-líder do ranking e atual quinto, o sérvio, de 39 anos, vai em busca de ampliar o recorde de Grand Slams para 25. Sua última conquista dessa nível foi justamente em Flushing Meadows, há três anos.
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Ex-número 1 do mundo e atual oitavo, Medvedev, de 30 anos, medirá forças com o francês Hugo Gaston (88º). O único embate até hoje entre ambos foi há cinco anos, nas quartas de final do Masters 1000 de Paris, com vitória do russo.
Os principais jogos do primeiro dia do US Open
Arthur Ashe Stadium
13h – J. Pegula (EUA) x E. Ruse (ROM)
(7) D. Medvedev (RUS) x H. Gaston (FRA)
20h – M. Navone (ARG) x (4) Novak Djokovic (SRB)
V. Williams (EUA) x S. Kenin (EUA)
Louis Armstrong Stadium
12h – J. Paolini (ITA) x V. Erjavec (SLO)
C. Wong (HGK) x (20) T. Paul (EUA)
20h – (9) E. Svitolina (UCR) x S. Sierra (ARG)
(15) A. Bublik (CAZ) x J. J. Wolf (EUA)
Grandstand
12h – (18) J. Lehecka (CZE) x P. Carreno Busta (ESP)
(11) M. Kostyuk (UCR) x S. Hunter (AUS)
M. Kecmanovic (SRB) x D. Shapovalov (CAN)
18h – (26) E. Navarro (EUA) x L. Boisson (FRA)
Quadra 17
12h – K. Rakhimova (UZB) x (27) B. Krejcikova (CZE)
S. Zhang (CHN) x (31) L. Fernandez (CAN)
J. Faria (POR) x J. Brooksby (EUA)
18h – A. Michelsen (EUA) x F. Cina (ITA)
Quadra 5
12h – T. Gibson (AUS) x D. Vekic (CRO)
L. Van Assche (FRA) x (29) C. Norrie (GBR)
C. Lee (EUA) x K. Boulter (GBR)
M. Landaluce (ESP) x (LL) J. Fearnley (GBR)
Quadra 6
12h – R. Zarazua (MEX) x P. Iatcenko (RUS)
E. Arango (COL) x X. Wang (CHN)
T. Tirante (ARG) x A. Mannarino (FRA)
(27) T. Etcheverry (ARG) x V. Kopriva (CZE)
Quadra 7
12h – S. Shimabukuro (JPN) x (26) A. Rinderknech (FRA)
L. Stefanini (ITA) x D. Yastremska (UCR)
A. Vukic (AUS) x R. Sakamoto (JPN)
K. Birrell (AUS) x P. Marcinko (CRO)
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