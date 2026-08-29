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Ex-campeões Djokovic e Medvedev estreiam domingo no US Open

Sérvio e russo entram em quadra no primeiro dia do torneio em Nova York

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 15:00
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Novak Djokovic em treino no US Open
Novak Djokovic em treino no US Open (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

Neste domingo (30), começa o quarto e último Grand Slam do circuito mundial, o US Open. E os ex-campeões Novak Djokovic e Daniil Medvedev estão entre os que vão estrear na abertura do torneio em Nova York.

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Tetracampeão, venceu em 2011, 2015, 2018 e 2023, Djokovic tem pela frente o argentino Mariano Navone (48º do mundo), em confronto inédito. Ex-líder do ranking e atual quinto, o sérvio, de 39 anos, vai em busca de ampliar o recorde de Grand Slams para 25. Sua última conquista dessa nível foi justamente em Flushing Meadows, há três anos.

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Ex-número 1 do mundo e atual oitavo, Medvedev, de 30 anos, medirá forças com o francês Hugo Gaston (88º). O único embate até hoje entre ambos foi há cinco anos, nas quartas de final do Masters 1000 de Paris, com vitória do russo.

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Os principais jogos do primeiro dia do US Open

Arthur Ashe Stadium
13h – J. Pegula (EUA) x E. Ruse (ROM)
(7) D. Medvedev (RUS) x H. Gaston (FRA)
20h – M. Navone (ARG) x (4) Novak Djokovic (SRB)
V. Williams (EUA) x S. Kenin (EUA)

Louis Armstrong Stadium
12h – J. Paolini (ITA) x V. Erjavec (SLO)
C. Wong (HGK) x (20) T. Paul (EUA)
20h – (9) E. Svitolina (UCR) x S. Sierra (ARG)
(15) A. Bublik (CAZ) x J. J. Wolf (EUA)

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Grandstand
12h – (18) J. Lehecka (CZE) x P. Carreno Busta (ESP)
(11) M. Kostyuk (UCR) x S. Hunter (AUS)
M. Kecmanovic (SRB) x D. Shapovalov (CAN)
18h – (26) E. Navarro (EUA) x L. Boisson (FRA)

Quadra 17
12h – K. Rakhimova (UZB) x (27) B. Krejcikova (CZE)
S. Zhang (CHN) x (31) L. Fernandez (CAN)
J. Faria (POR) x J. Brooksby (EUA)
18h – A. Michelsen (EUA) x F. Cina (ITA)

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Quadra 5
12h – T. Gibson (AUS) x D. Vekic (CRO)
L. Van Assche (FRA) x (29) C. Norrie (GBR)
C. Lee (EUA) x K. Boulter (GBR)
M. Landaluce (ESP) x (LL) J. Fearnley (GBR)

Quadra 6
12h – R. Zarazua (MEX) x P. Iatcenko (RUS)
E. Arango (COL) x X. Wang (CHN)
T. Tirante (ARG) x A. Mannarino (FRA)
(27) T. Etcheverry (ARG) x V. Kopriva (CZE)

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Quadra 7
12h – S. Shimabukuro (JPN) x (26) A. Rinderknech (FRA)
L. Stefanini (ITA) x D. Yastremska (UCR)
A. Vukic (AUS) x R. Sakamoto (JPN)
K. Birrell (AUS) x P. Marcinko (CRO)

O russo Daniil Medvedev devolve a bola na vitória sobre o húngaro Marton Fucsovics (Foto; William WEST / AFP)
O russo Daniil Medvedev devolve a bola na vitória sobre o húngaro Marton Fucsovics (Foto; William WEST / AFP)
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