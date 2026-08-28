Sem João Fonseca, US Open oferece auxílio de R$ 18 mil Brasileiro está fora do último Grand Slam do ano por causa de uma lesão no abdômen; atletas recebem benefícios de patrocinadores

O US Open começa neste domingo (30), em Nova York, sem a presença de João Fonseca. O brasileiro anunciou a desistência do último Grand Slam da temporada após sofrer uma lesão no abdômen e precisar de mais tempo para se recuperar.

Enquanto o jovem tenista ficará fora da competição, os atletas que participam do torneio receberam uma ajuda financeira oferecida por patrocinadores. O benefício chega a US$ 3,5 mil, aproximadamente R$ 18 mil na cotação atual.

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Do valor total, US$ 2,5 mil são destinados pela Uber para despesas durante o torneio. Os jogadores também receberam US$ 1 mil em um cartão da American Express, que pode ser utilizado para gastos gerais.

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O benefício não foi destinado apenas aos tenistas que estarão na chave principal. De acordo com as informações divulgadas, os participantes do qualifying do US Open também receberam os valores.

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João Fonseca está fora do US Open

João Fonseca comunicou na segunda-feira (24) que não disputará o US Open. O brasileiro passou por exames após sentir um problema no abdômen e decidiu priorizar a recuperação para retornar às competições em melhores condições.

— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open — afirmou o tenista nas redes sociais.

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A histórica classificação de João Fonseca às quartas de final (Roland Garros, 2026)

Premiação do US Open

Além dos benefícios oferecidos pelos patrocinadores, o US Open conta com uma das maiores premiações do calendário do tênis. Os jogadores que perderem na primeira rodada da chave principal receberão US$ 140 mil. O valor divulgado pela organização é bruto e está sujeito à cobrança de impostos, o que reduz a quantia efetivamente recebida pelos atletas.

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