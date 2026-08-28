Sem João Fonseca, US Open oferece auxílio de R$ 18 mil
Brasileiro está fora do último Grand Slam do ano por causa de uma lesão no abdômen; atletas recebem benefícios de patrocinadores
O US Open começa neste domingo (30), em Nova York, sem a presença de João Fonseca. O brasileiro anunciou a desistência do último Grand Slam da temporada após sofrer uma lesão no abdômen e precisar de mais tempo para se recuperar.
Enquanto o jovem tenista ficará fora da competição, os atletas que participam do torneio receberam uma ajuda financeira oferecida por patrocinadores. O benefício chega a US$ 3,5 mil, aproximadamente R$ 18 mil na cotação atual.
Do valor total, US$ 2,5 mil são destinados pela Uber para despesas durante o torneio. Os jogadores também receberam US$ 1 mil em um cartão da American Express, que pode ser utilizado para gastos gerais.
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O benefício não foi destinado apenas aos tenistas que estarão na chave principal. De acordo com as informações divulgadas, os participantes do qualifying do US Open também receberam os valores.
João Fonseca está fora do US Open
João Fonseca comunicou na segunda-feira (24) que não disputará o US Open. O brasileiro passou por exames após sentir um problema no abdômen e decidiu priorizar a recuperação para retornar às competições em melhores condições.
— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open — afirmou o tenista nas redes sociais.
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Premiação do US Open
Além dos benefícios oferecidos pelos patrocinadores, o US Open conta com uma das maiores premiações do calendário do tênis. Os jogadores que perderem na primeira rodada da chave principal receberão US$ 140 mil. O valor divulgado pela organização é bruto e está sujeito à cobrança de impostos, o que reduz a quantia efetivamente recebida pelos atletas.
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