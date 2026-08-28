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Guto Miguel sobe quase 200 posições no ranking da ATP

Número 1 juvenil do mundo, brasileiro vence norte-americano nas quartas e se aproxima do top 600 da ATP

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 09:54
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto no UTS Rio
Guto Miguel está na final do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

Com os 22 pontos já garantidos pela campanha, Guto Miguel terá uma grande ascensão no ranking da ATP. O brasileiro, atualmente na 850ª posição, aparece na projeção por volta do 660º lugar, com um salto de aproximadamente 190 colocações.

Nas quartas de final, disputadas nesta quinta-feira (27), Guto derrotou o norte-americano Arthur Fenty, número 414 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 7/5. O resultado colocou o brasileiro pela primeira vez na semifinal de um Challenger 75.

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Agora, Guto enfrentará Aidan Mayo, também dos Estados Unidos, por uma vaga na decisão. Em caso de vitória, ele somará mais 22 pontos e chegará a 44 no torneio. A pontuação pode levá-lo para perto da 550ª posição da ATP, representando uma evolução de quase 300 lugares em relação ao início da semana.

➡️Ex-número 1 do mundo revela admiração por João Fonseca

Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio
Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo?

Guto Miguel precisou de dois sets equilibrados para superar Arthur Fenty. No primeiro, os tenistas confirmaram seus serviços até a reta final, quando o brasileiro conseguiu a quebra decisiva para fechar em 7/5.

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A segunda parcial seguiu um roteiro parecido. Guto encontrou dificuldades diante do norte-americano, mas conseguiu manter o controle nos momentos importantes e repetiu o placar de 7/5 para confirmar a classificação. Com o triunfo, o brasileiro alcançou a melhor campanha de sua carreira em um Challenger 75. Antes disso, sua principal marca havia sido a semifinal do Challenger 50 de Santos, em maio.

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