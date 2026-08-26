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Ex-número 1 do mundo revela admiração por João Fonseca

Roger Federer cita brasileiro ao lado de Ben Shelton e destaca a potência dos dois no circuito

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 09:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Roger Federer revelou que João Fonseca está entre os tenistas que mais gosta de acompanhar no circuito. Em entrevista à ESPN dos Estados Unidos, o ex-número 1 do mundo também comentou a ascensão do espanhol Rafael Jódar e projetou um US Open mais equilibrado.

Ao falar sobre os jovens que chamam sua atenção, Federer citou João Fonseca ao lado do norte-americano Ben Shelton. O suíço destacou principalmente a potência dos dois e a personalidade apresentada dentro e fora das quadras.

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➡️Lesionado, João Fonseca anuncia a desistência do US Open

— Gosto de assistir ao Ben Shelton e também ao João Fonseca. Eles têm golpes muito potentes, batem forte e possuem grandes personalidades. São legais — afirmou Federer.

O ex-tenista também comentou a evolução de Rafael Jódar, que vem ganhando espaço no circuito. Para Federer, o desempenho do espanhol surpreendeu pela rapidez e pela capacidade de manter um alto nível.

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— A ascensão do Jódar tem sido incrível. Há alguns meses, eu não imaginaria isso. A maneira como ele consegue manter o nível é impressionante — analisou.

Federer ainda aproveitou para destacar a conquista de Alexander Zverev em Roland Garros. O alemão, segundo o suíço, é um jogador que acompanha há muitos anos.

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— Fiquei feliz pelo Zverev ter vencido Roland Garros. Conheço ele desde pequeno, então foi uma grande vitória — disse.

A histórica classificação de João Fonseca às quartas de final (Roland Garros, 2026)
A histórica classificação de João Fonseca às quartas de final (Roland Garros, 2026)

João Fonseca anuncia desistência do US Open

Lesionado no abdômen, João Fonseca anunciou, nesta segunda-feira (24), que não vai jogar o US Open. Último Grand Slam da temporada, o torneio em Nova York começa no domingo, dia 30.

— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open. Não foi uma decisão fácil de tomar, já que é um torneio muito especial para mim. Seguimos trabalhando para poder voltar o quanto antes. Agradeço imensamente pelas mensagens de apoio e também pelos desejos de feliz aniversário — comunicou o brasileiro, nas redes sociais.

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