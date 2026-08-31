Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Aos prantos, Djokovic é eliminado em estreia do US Open 2026

Sérvia foi derrotado por Mariano Navone por 3 sets a 2 na primeira rodada do Grand Slam

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 09:36
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati
A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A participação de Novak Djokovic terminou antes do esperado no US Open de 2026. Na madrugada desta segunda-feira (31), o sérvio foi eliminado pelo argentino Mariano Navone por 3 sets a 2, em uma partida que durou mais de quatro horas e meia. A derrota na primeira rodada se torna, assim, o pior resultado do tenista em um Grand Slam desde 2006.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partida começou com Navone na frente, mas Djokovic logo respondeu e abriu vantagem no placar. Após um decepcionante quarto set, o corpo do veterano começou a cobrar seu preço na parcial decisiva. E ali foi o começo do fim para o sérvio. Ao final, o placar ficou em 7/6(5), 5/7, 4/6, 6/2 e 6/1 para o número 49 do mundo.

continua após a publicidade

Djokovic chegou a se emocionar em quadra e enfrentou problemas físicos durante o quinto set. O sérvio revelou, após a eliminação, que tem convivido com dificuldades semelhantes ao longo de praticamente toda a temporada.

— Foi uma sensação horrível em quadra. É algo que, infelizmente, tenho carregado em praticamente todas as partidas deste ano. Vomitar, ter um problema sério ali. Depois meu corpo inteiro começa a entrar em colapso, basicamente com cãibras e dor — disse Novak após a partida.

continua após a publicidade

Há 20 anos, foi no Australian Open de 2006 que o tenista havia sofrido sua última derrota em uma rodada de abertura de Grand Slam. Agora, porém, Nole terá de adiar o sonho do 25º título em competições desse nível até o Australian Open da próxima temporada, em 2027. O questionamento que fica, no entanto, é outro: será que Djokovic terá condições físicas para se manter em alto nível por mais um ano?

Lesões também tiraram Ruud e João Fonseca do US Open

Djokovic não foi o único grande nome afetado por problemas físicos no US Open. Antes mesmo do início da chave principal, Casper Ruud e João Fonseca anunciaram suas desistências da competição por causa de lesões. O norueguês e o brasileiro precisaram adiar a estreia no último Grand Slam da temporada, deixando o torneio antes de entrarem em quadra.

continua após a publicidade
Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

Tênis

Djokovic deixa o top 10 após eliminação no US Open

Há 2 minutos
O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal

Tênis

US Open 2026: Casper Ruud desiste por lesão; entenda

Há 15 horas
Aryna Sabalenka reacts as she plays against Diana Shnaider during their women's quarter final singles match on day 11 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 3, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Tênis

US Open 2026: Aryna Sabalenka rebate críticas por novo look

Há 20 horas
João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

Tênis

João Fonseca cai em ranking da temporada e se afasta do Top-30

Há 23 horas
Novak Djokovic em treino no US Open

Tênis

Ex-campeões Djokovic e Medvedev estreiam domingo no US Open

Há 1 dia
O espanhol Carlos Alcaraz reage durante partida de duplas mistas válida pelo US Open 2026

Tênis

Alcaraz admite desafio, mas se diz pronto para o US Open

Há 2 dias
Mais LANCE!
João Fonseca venceu Casper Ruud nas oitavas de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Sem João Fonseca, US Open oferece auxílio de R$ 18 mil

Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto no UTS Rio

Guto Miguel sobe quase 200 posições no ranking da ATP

A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Davis: João Fonseca é convocado para duelo com a Suíça

O sérvio Novak Djokovic cumprimenta o espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na final do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Alcaraz e Djokovic ficam na mesma chave no US Open

A quadra central do Rio Open

Globo renova com Rio Open e garante exclusividade até 2031

Stan Wawrinka com o taça do US Open de 2016

Campeão em 2016, Wawrinka recebe convite para o US Open

Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)

Thiago Wild encara McDonald por vaga na última rodada do US Open

João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Ex-número 1 do mundo revela admiração por João Fonseca

Carlos Alcaraz e Serena Williams combinam jogada nas duplas mistas do US Open

Alcaraz e Serena vencem a estreia no US Open, mas caem nas quartas

Projeto mostra como ficará o Rio Open a partir de 2027

Rio Open anuncia expansão para a edição de 2027

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca vira dúvida para representar o Brasil na Copa Davis

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

Fora do US Open, João Fonseca enfrenta desafio no ranking

Roger Federer em treino no US Open

Tenistória: Federer elege jogo contra Agassi melhor lembrança do US Open