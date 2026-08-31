Aos prantos, Djokovic é eliminado em estreia do US Open 2026 Sérvia foi derrotado por Mariano Navone por 3 sets a 2 na primeira rodada do Grand Slam

A participação de Novak Djokovic terminou antes do esperado no US Open de 2026. Na madrugada desta segunda-feira (31), o sérvio foi eliminado pelo argentino Mariano Navone por 3 sets a 2, em uma partida que durou mais de quatro horas e meia. A derrota na primeira rodada se torna, assim, o pior resultado do tenista em um Grand Slam desde 2006.

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A partida começou com Navone na frente, mas Djokovic logo respondeu e abriu vantagem no placar. Após um decepcionante quarto set, o corpo do veterano começou a cobrar seu preço na parcial decisiva. E ali foi o começo do fim para o sérvio. Ao final, o placar ficou em 7/6(5), 5/7, 4/6, 6/2 e 6/1 para o número 49 do mundo.

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Djokovic chegou a se emocionar em quadra e enfrentou problemas físicos durante o quinto set. O sérvio revelou, após a eliminação, que tem convivido com dificuldades semelhantes ao longo de praticamente toda a temporada.

— Foi uma sensação horrível em quadra. É algo que, infelizmente, tenho carregado em praticamente todas as partidas deste ano. Vomitar, ter um problema sério ali. Depois meu corpo inteiro começa a entrar em colapso, basicamente com cãibras e dor — disse Novak após a partida.

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Há 20 anos, foi no Australian Open de 2006 que o tenista havia sofrido sua última derrota em uma rodada de abertura de Grand Slam. Agora, porém, Nole terá de adiar o sonho do 25º título em competições desse nível até o Australian Open da próxima temporada, em 2027. O questionamento que fica, no entanto, é outro: será que Djokovic terá condições físicas para se manter em alto nível por mais um ano?

Lesões também tiraram Ruud e João Fonseca do US Open

Djokovic não foi o único grande nome afetado por problemas físicos no US Open. Antes mesmo do início da chave principal, Casper Ruud e João Fonseca anunciaram suas desistências da competição por causa de lesões. O norueguês e o brasileiro precisaram adiar a estreia no último Grand Slam da temporada, deixando o torneio antes de entrarem em quadra.

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