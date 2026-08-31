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Recuperado de lesão, Carlos Alcaraz avança no US Open

Número 3 do mundo superou Roman Safiullin na estreia do Grand Slam de Nova York

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 18:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carlos Alcaraz vibra durante jogo de estreia no US Open 2026
Carlos Alcaraz vence jogo de estreia no US Open 2026 (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Depois de quatro meses longe das competições, Carlos Alcaraz voltou oficialmente à ação nesta segunda-feira (31). Na primeira rodada do US Open, o espanhol venceu Roman Safiullin por 3 sets a 0, nas parciais 6/4, 6/4 e 6/4, em 2h22. O número três do mundo defende o título do último Grand Slam do ano.

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A última vez que Alcaraz entrou em quadra havia sido em abril de 2026, no ATP 500 de Barcelona. Após a partida do US Open, ele desabafou sobre o processo de recuperação da lesão no punho direito. O espanhol relatou que teve dúvidas quanto às condições físicas para o retorno.

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— Tem sido difícil nos últimos quatro meses conseguir competir novamente. Eu disse antes do campeonato que havia decidido voltar em Nova York. Eu gosto muito daqui e estava com saudade de competir. Estou muito feliz. Tive dúvidas, não sabia se conseguiria durar cinco sets. Mas tentei esquecer tudo isso e focar no que precisava fazer. Consegui uma vitória e, fisicamente, me senti bem. Mas eu preciso de mais partidas para entrar no ritmo, certeza de que vou melhorar a cada dia.

Carlos Alcaraz busca bola na primeira rodada do US Open 2026
Carlos Alcaraz em ação na primeira rodada do US Open 2026 (Foto: Kena Betancur/AFP)

Na próxima rodada, Alcaraz terá pela frente o português Jaime Faria, atual número 72 do ranking da ATP. O adversário chega embalado após eliminar o norte-americano Jenson Brooksby em uma batalha de cinco sets, com parciais de 6/3, 7/6 (4), 4/6, 1/6 e 6/2. Faria também vem de uma boa campanha no Masters 1000 de Cincinnati, em que surpreendeu ao derrotar o norte-americano Ben Shelton, então número 9 do mundo. O duelo contra Alcaraz está marcado para quarta-feira (2), em Nova York.

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