Tênis: Alcaraz justifica participação em torneio de exibição
Mesmo sem somar no ranking ATP, espanhol valoriza formato coletivo e usa torneio para recuperar ritmo e 'redescobrir a alegria' na quadra
Carlos Alcaraz justificou a participação na Laver Cup 2026 pelo valor que o torneio de equipes representa para ele fora das competições convencionais. O torneio, cuja edição deste ano é disputada em Londres, entre quinta-feira (24) e sábado (26), não distribuirá pontos ao ranking ATP.
O tenista espanhol de 23 anos integra a Equipe Europa e é apontado como a principal atração da competição. Ele retornou ao circuito no US Open após quatro meses de ausência, mas não avançou além das quartas de final do Grand Slam americano.
Alcaraz afirmou que o formato por equipes é raro no calendário do tênis e que isso torna a Laver Cup especialmente atrativa. "Não estamos acostumados a jogar torneios por equipes. Durante o resto do ano, praticamente não temos eventos desse tipo. Pessoalmente, adoro torneios por equipes. Gosto de passar tempo com meus companheiros e me divertir. Me diverti muito no ano passado, tanto dentro quanto fora das quadras", declarou.
O espanhol também ressaltou o impacto positivo da competição na sua preparação. "É uma semana em que eu poderia estar treinando ou descansando, mas realmente me ajuda a redescobrir a alegria na quadra e o prazer de jogar tênis. Também me ajuda muito para os próximos torneios. Para mim, é um privilégio que desfruto imensamente. Também precisamos valorizar o aspecto da diversão. O que esta competição me proporciona é justamente essa alegria de jogar tênis", completou.
Roger Federer presente na Laver Cup
O ex-tenista Roger Federer, um dos idealizadores da Laver Cup, esteve presente no torneio nesta quinta-feira (24) e antecipou as suas expectativas para a edição. Ele disse não ter um confronto específico favorito, mas revelou a força da Equipe Mundo (apesar de reconhecer o favoritismo da Equipe Europa no papel) e listou os atletas que mais quer ver em ação.
— Simplesmente gosto de ver alguns jogadores que não conheço jogarem ao vivo pela primeira vez, como Learner Tien. É sempre um prazer assistir Carlos Alcaraz jogar e, também, Alexander Zverev, com seus dois Grand Slams este ano e sua final em Wimbledon. Ele está numa fase incrível e será ótimo vê-lo jogar ao vivo novamente — disse Federer.
Carlos Alcaraz no US Open
No último torneio do espanhol, Ben Shelton eliminou Carlos Alcaraz nas quartas de final do US Open. O americano venceu por 3 sets a 2, com parciais de 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6(10-7), após 4h28 de jogo no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.
A partida encerrou a programação da quadra central às 3h33 no horário local, batendo o recorde de jogo mais tarde finalizado na história do torneio. O duelo gerou críticas à programação do US Open, devido aos horários em que as partidas estavam sendo finalizadas, e distanciou ainda mais Alexander Zverev, agora com 9.690 pontos no ranking ATP após o título, do espanhol, atual terceiro do mundo.
Apesar da eliminação, Carlos Alcaraz demonstrou satisfação com o desempenho. "Meu objetivo era competir, jogar esse tipo de partida e, acima de tudo, fazer isso estando saudável. Foi muito equilibrado. Então, não vou ficar desapontado por não ter conseguido a vitória no final. Estou feliz e orgulhoso de mim mesmo, de como lutei durante toda a partida. Estava jogando contra um dos melhores; Shelton é uma fera. O mais importante é que estou saindo daqui saudável", declarou.
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