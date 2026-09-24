Tênis: Alcaraz justifica participação em torneio de exibição

Carlos Alcaraz justificou a participação na Laver Cup 2026 pelo valor que o torneio de equipes representa para ele fora das competições convencionais. O torneio, cuja edição deste ano é disputada em Londres, entre quinta-feira (24) e sábado (26), não distribuirá pontos ao ranking ATP.

O tenista espanhol de 23 anos integra a Equipe Europa e é apontado como a principal atração da competição. Ele retornou ao circuito no US Open após quatro meses de ausência, mas não avançou além das quartas de final do Grand Slam americano.

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Alcaraz afirmou que o formato por equipes é raro no calendário do tênis e que isso torna a Laver Cup especialmente atrativa. "Não estamos acostumados a jogar torneios por equipes. Durante o resto do ano, praticamente não temos eventos desse tipo. Pessoalmente, adoro torneios por equipes. Gosto de passar tempo com meus companheiros e me divertir. Me diverti muito no ano passado, tanto dentro quanto fora das quadras", declarou.

O espanhol também ressaltou o impacto positivo da competição na sua preparação. "É uma semana em que eu poderia estar treinando ou descansando, mas realmente me ajuda a redescobrir a alegria na quadra e o prazer de jogar tênis. Também me ajuda muito para os próximos torneios. Para mim, é um privilégio que desfruto imensamente. Também precisamos valorizar o aspecto da diversão. O que esta competição me proporciona é justamente essa alegria de jogar tênis", completou.

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Roger Federer presente na Laver Cup

O ex-tenista Roger Federer, um dos idealizadores da Laver Cup, esteve presente no torneio nesta quinta-feira (24) e antecipou as suas expectativas para a edição. Ele disse não ter um confronto específico favorito, mas revelou a força da Equipe Mundo (apesar de reconhecer o favoritismo da Equipe Europa no papel) e listou os atletas que mais quer ver em ação.

— Simplesmente gosto de ver alguns jogadores que não conheço jogarem ao vivo pela primeira vez, como Learner Tien. É sempre um prazer assistir Carlos Alcaraz jogar e, também, Alexander Zverev, com seus dois Grand Slams este ano e sua final em Wimbledon. Ele está numa fase incrível e será ótimo vê-lo jogar ao vivo novamente — disse Federer.

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open (Foto: Angela Weiss / AFP)

Carlos Alcaraz no US Open

No último torneio do espanhol, Ben Shelton eliminou Carlos Alcaraz nas quartas de final do US Open. O americano venceu por 3 sets a 2, com parciais de 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6(10-7), após 4h28 de jogo no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

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A partida encerrou a programação da quadra central às 3h33 no horário local, batendo o recorde de jogo mais tarde finalizado na história do torneio. O duelo gerou críticas à programação do US Open, devido aos horários em que as partidas estavam sendo finalizadas, e distanciou ainda mais Alexander Zverev, agora com 9.690 pontos no ranking ATP após o título, do espanhol, atual terceiro do mundo.

Apesar da eliminação, Carlos Alcaraz demonstrou satisfação com o desempenho. "Meu objetivo era competir, jogar esse tipo de partida e, acima de tudo, fazer isso estando saudável. Foi muito equilibrado. Então, não vou ficar desapontado por não ter conseguido a vitória no final. Estou feliz e orgulhoso de mim mesmo, de como lutei durante toda a partida. Estava jogando contra um dos melhores; Shelton é uma fera. O mais importante é que estou saindo daqui saudável", declarou.

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