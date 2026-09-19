Brasil vence a Suíça nas duplas e avança na Copa Davis

O Brasil está classificado para os Qualifiers da Copa Davis de 2027. Neste sábado (19), Rafael Matos e Orlando Luz venceram Dominic Stricker e Jakub Paul por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (1) e 6/2, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Com o resultado, a equipe brasileira abriu 3 a 0 no confronto com a Suíça pelo Grupo Mundial I e garantiu a classificação.

A vitória nas duplas confirmou o triunfo brasileiro com dois confrontos de simples ainda por disputar. Na sexta-feira (18), João Fonseca derrotou Dominic Stricker na abertura da série, enquanto Gustavo Heide superou o experiente Stan Wawrinka e colocou o Brasil em vantagem de 2 a 0.

continua após a publicidade

Com a classificação, o Brasil seguirá na disputa por uma vaga nas fases decisivas da competição na próxima temporada. Os Qualifiers estão previstos para fevereiro de 2027. A Suíça, por outro lado, terá de disputar os playoffs do Grupo Mundial I.

➡️As lágrimas de João Fonseca na Copa Davis representam alívio

➡️ João Fonseca celebra vitória após nova lesão: 'Muito especial'

➡️ João Fonseca se recupera e vence na abertura da Copa Davis

continua após a publicidade

Brasil vence por 3 a 0 nas duplas da Copa Davis (Foto: João Fraga/ Lance!)

Como foi o jogo de duplas?

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Brasil e Suíça mantiveram seus respectivos serviços e nenhuma das duplas conseguiu uma quebra ao longo da parcial. A definição ficou para o tie-break, quando Matos e Luz assumiram o controle e venceram por 7/1.

No segundo set, os brasileiros começaram em ritmo forte. Logo no primeiro game de saque dos suíços, conseguiram a quebra sem perder pontos e abriram vantagem. Matos e Luz mantiveram o bom desempenho no serviço e voltaram a quebrar o saque adversário no sétimo game. Na sequência, precisaram salvar dois break points antes de confirmar a vitória por 6/2 e fechar a série em 3 a 0 para o Brasil.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.