Brasil vence a Suíça nas duplas e avança na Copa Davis
Rafael Matos e Orlando Luz superaram Dominic Stricker e Jakub Paul e fizeram 3 a 0 para a equipe brasileira no Rio de Janeiro
O Brasil está classificado para os Qualifiers da Copa Davis de 2027. Neste sábado (19), Rafael Matos e Orlando Luz venceram Dominic Stricker e Jakub Paul por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (1) e 6/2, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Com o resultado, a equipe brasileira abriu 3 a 0 no confronto com a Suíça pelo Grupo Mundial I e garantiu a classificação.
A vitória nas duplas confirmou o triunfo brasileiro com dois confrontos de simples ainda por disputar. Na sexta-feira (18), João Fonseca derrotou Dominic Stricker na abertura da série, enquanto Gustavo Heide superou o experiente Stan Wawrinka e colocou o Brasil em vantagem de 2 a 0.
Com a classificação, o Brasil seguirá na disputa por uma vaga nas fases decisivas da competição na próxima temporada. Os Qualifiers estão previstos para fevereiro de 2027. A Suíça, por outro lado, terá de disputar os playoffs do Grupo Mundial I.
➡️As lágrimas de João Fonseca na Copa Davis representam alívio
➡️ João Fonseca celebra vitória após nova lesão: 'Muito especial'
➡️ João Fonseca se recupera e vence na abertura da Copa Davis
Como foi o jogo de duplas?
O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Brasil e Suíça mantiveram seus respectivos serviços e nenhuma das duplas conseguiu uma quebra ao longo da parcial. A definição ficou para o tie-break, quando Matos e Luz assumiram o controle e venceram por 7/1.
No segundo set, os brasileiros começaram em ritmo forte. Logo no primeiro game de saque dos suíços, conseguiram a quebra sem perder pontos e abriram vantagem. Matos e Luz mantiveram o bom desempenho no serviço e voltaram a quebrar o saque adversário no sétimo game. Na sequência, precisaram salvar dois break points antes de confirmar a vitória por 6/2 e fechar a série em 3 a 0 para o Brasil.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
Com ou sem João Fonseca, Gustavo Heide se consolida na DavisHá 4 horas
Tênis
As lágrimas de João Fonseca na Copa Davis representam alívioHá 8 horas
Tênis
João Fonseca vai voltar a subir no ranking após a Copa DavisHá 8 horas
Tênis
Multicampeão, Wawrinka elogia brasileiros na Copa DavisHá 9 horas
Tênis
João Fonseca celebra vitória após nova lesão: 'Muito especial'Há 17 horas
Tênis
Exclusivo: Guga Kuerten e Meligeni recordam momentos especiais na DavisHá 19 horas
Mais LANCE!