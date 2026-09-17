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João Fonseca admite antes da Copa Davis: 'Gostaria de estar melhor fisicamente e mentalmente'

Tenista brasileiro volta à ação após uma lesão no abdômen que o tirou do US Open

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 18:09
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João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
João Fonseca no Masters 1000 de Montreal (Foto: Reprodução/Instagram)

João Fonseca está de volta às quadras. Depois de ficar fora do US Open por causa de uma lesão no abdômen, o número 1 do Brasil retorna ao circuito nesta sexta-feira (18), quando inicia a disputa da Copa Davis contra a Suíça, no Rio de Janeiro. Apesar de recuperado fisicamente, o brasileiro reconheceu que ainda gostaria de estar em uma condição melhor para o desafio.

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O jovem de 20 anos teve uma temporada de altos e baixos em 2026, marcada por grandes resultados e também por problemas físicos. Ao todo, foram quatro lesões durante o ano, sendo a mais recente responsável pela ausência no último Grand Slam da temporada. Agora, de volta à competição, Fonseca vê a Copa Davis como uma oportunidade de representar o país diante da torcida.

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— Acho que tem sido um ano positivo, muita experiência. Ganhando maturidade. Com certeza tem sido um ano de muito amadurecimento. Gostaria de estar melhor fisicamente e mentalmente. Muitas lesões nesse ano. Mentalmente também gostaria de estar melhor, mas não deixa de ser um ano positivo, de muito aprendizado — afirmou João.

João Fonseca estreia contra Stricker

O brasileiro será o responsável por abrir o confronto entre Brasil e Suíça nesta sexta-feira (18). Ele enfrentará Dominic Stricker, número 262 do mundo, no primeiro duelo de simples da série. Na sequência, Gustavo Heide encara Stan Wawrinka, principal nome da equipe suíça.

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A programação foi definida nesta quinta-feira (17), após o sorteio dos confrontos. No sábado (19), João Fonseca volta à quadra para enfrentar justamente Wawrinka, em um dos duelos mais aguardados da série. O suíço, de 41 anos, está em sua última temporada como profissional e já conquistou três títulos de Grand Slam.

Será também a primeira vez que Brasil e Suíça se enfrentam em território brasileiro pela Copa Davis. As equipes já se encontraram duas vezes na história da competição, com uma vitória para cada lado.

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Experiência de jogar em equipe

Apesar de estar acostumado à rotina individual do circuito, João Fonseca destacou a importância de defender o Brasil ao lado dos companheiros. O carioca também celebrou a possibilidade de disputar a Copa Davis diante da torcida brasileira.

— É um prazer jogar em equipe. A gente vem de um esporte totalmente individual, tentando resolver as coisas sozinho. Dentro do caos da partida e do nervosismo, ter uma equipe torcendo e vibrando com você é especial. Vai ser a minha primeira vez com eles jogando em casa. Com certeza vai ser super legal — disse.

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O confronto entre Brasil e Suíça acontece nesta sexta e sábado, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Além de João Fonseca e Gustavo Heide, o time brasileiro conta com Matheus Pucinelli, Orlando Luz e Rafael Matos. Os dois últimos formam a dupla que representará o país contra os suíços.

João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis (Foto: Divulgação/CBT)
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