Nesta terça-feira (22), Casper Ruud teve sua participação confirmada na edição 2027 do Rio Open, que acontece entre os dias 13 e 21 de fevereiro, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. O tenista é o atual número 17 do mundo, tendo o Top-2 como melhor ranking da carreira. Ele disputará o maior torneio de tênis da América Latina pela quinta vez.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ruud, especialista no piso de saibro, desponta como um dos favoritos ao título do Rio Open. Foi nesta competição que ele viveu uma de suas primeiras grandes campanhas como profissional. Em sua estreia, em 2017, alcançou a semifinal. Nos anos seguintes, Ruud voltou a disputar a competição em 2018, 2019 e 2020.

continua após a publicidade

O norueguês acumula 14 títulos ATP na carreira e já chegou a três finais de Grand Slam: Roland Garros (2022 e 2023) e US Open (2022). Ruud se junta ao italiano Flavio Cobolli na lista de nomes já anunciados para a 13ª edição do Rio Open.

➡️ João Fonseca anuncia pausa na temporada e desabafa: 'Não deixa de ser frustrante'

Rio Open terá expansão em 2027

A quadra central do Rio Open aumentará a capacidade de 6.200 para 9.500 torcedores, e a segunda maior passará a ter 2.500 lugares, duplicando sua capacidade atual. A área total do ATP 500 passará de 40 mil metros para 67 mil metros quadrados. A entrada do torneio passará a ser pela Rua Jardim Botânico, e não mais pela Mário Ribeiro.

continua após a publicidade

Projeto mostra como ficará o Rio Open a partir de 2027

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.