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Ex-número 2 do mundo, Casper Ruud é confirmado no Rio Open 2027

Norueguês se junta a Flavio Cobolli na lista de atletas já anunciados pelo torneio

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 16:00
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O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal
O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Nesta terça-feira (22), Casper Ruud teve sua participação confirmada na edição 2027 do Rio Open, que acontece entre os dias 13 e 21 de fevereiro, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. O tenista é o atual número 17 do mundo, tendo o Top-2 como melhor ranking da carreira. Ele disputará o maior torneio de tênis da América Latina pela quinta vez.

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Ruud, especialista no piso de saibro, desponta como um dos favoritos ao título do Rio Open. Foi nesta competição que ele viveu uma de suas primeiras grandes campanhas como profissional. Em sua estreia, em 2017, alcançou a semifinal. Nos anos seguintes, Ruud voltou a disputar a competição em 2018, 2019 e 2020.

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O norueguês acumula 14 títulos ATP na carreira e já chegou a três finais de Grand Slam: Roland Garros (2022 e 2023) e US Open (2022). Ruud se junta ao italiano Flavio Cobolli na lista de nomes já anunciados para a 13ª edição do Rio Open.

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Rio Open terá expansão em 2027

A quadra central do Rio Open aumentará a capacidade de 6.200 para 9.500 torcedores, e a segunda maior passará a ter 2.500 lugares, duplicando sua capacidade atual. A área total do ATP 500 passará de 40 mil metros para 67 mil metros quadrados. A entrada do torneio passará a ser pela Rua Jardim Botânico, e não mais pela Mário Ribeiro.

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