Fisioterapeuta relembra homenagem de João Fonseca: 'Minha mãe mereceu' Egídio Magalhães relembra homenagem após o falecimento da mãe

Foi preciso ter força para trabalhar no dia 22 de fevereiro. Quando João Fonseca entrou na quadra ao lado de Marcelo Melo para disputar a final de duplas do Rio Open, Egídio Magalhães Jr. estava dividido. Fisioterapeuta do número 1 do tênis brasileiro, Egídio comemorou o título em casa. Uma festa muito esperada. Mas que teve muita dor como pano de fundo. Três dias antes, tinha perdido sua mãe Paraguassú, carinhosamente chamada de Dona Pará.



As emoções ficaram ainda mais misturadas quando João pegou o microfone para comemorar o título. O tenista agradeceu ao profissionalismo de Egídio por estar com ele em um momento tão difícil da vida e citou Dona Pará.



- Eu não esperava aquilo, mas minha mãe mereceu. São sonhos que você não imagina que vai realizar. Fui para o jogo porque tenho certeza que ela falaria que eu teria que trabalhar, que ela ficaria bem. No final do ano passado, ela passou mal e foi para minha casa. Fiquei uns 20 dias de férias e pude cuidar dela, como nunca tinha feito. Depois ela foi para a casa da minha irmã. Minha mãe foi embora muito rápido. Mas, em meio a essa correria dos torneios, pude prestar essa homenagem, que, se estivesse viajando, não aconteceria

O fisioterapeuta jamais vai esquecer a homenagem feita por João Fonseca. O troféu erguido em 22 de fevereiro foi o primeiro do anfitrião no torneio carioca.



- A gente (equipe) já ganhou algumas coisas importantes, mas nada perto do que ainda podemos alcançar. Mas, pra mim, aquele foi o maior momento que passei.



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¡Tercer título en el @ATPChallenger! 🏊‍♂️



Así lo celebró 🇧🇷 Joao Fonseca en Phoenixpic.twitter.com/A500iG9Tem — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 17, 2025

A empatia de João Fonseca

O gesto de empatia do número 1 do Brasil com o fisioterapeuta está longe de ser um caso isolado. Afinal, o pupilo de Gui Teixeira costuma celebrar seus feitos com a equipe.

- No Rio Open, por exemplo, um torneio que é na casa dele, onde o João conhece todo mundo, frequentava desde a infância, ele é um dos protagonistas. E a forma dele lidar com o público, de conversar com as pessoas, de dar atenção, de se preocupar com tudo o que está acontecendo ao redor, é o que acontece no dia a dia. Ele é um cara bastante gentil, muito preocupado com o bem-estar de todo mundo que está no seu entorno, sempre generoso, de uma maneira natural - destaca Egídio.



Na opinião de Egídio, a influência da família e de Guilherme Teixeira, que é considerado um segundo pai pelo melhor tenista do país.

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- O João está crescendo, tomando as rédeas da vida e da carreira dele. E o Gui é um cara que se preocupa muito com o ser humano, e a gente vê isso também na administração da Yes Tennis, que ele se preocupa com o bem-estar de todos, dos atletas aos funcionários. A formação do João, como tenista e ser humano, tem muito da influência do Gui.

Egídio Magalhães com a irmã e a mãe, Paraguassú (Foto: Arquivo pessoal)

Durante as inúmeras viagens, a equipe prefere alugar casas a hotéis, o que só fortalece o clima familiar entre o quarteto João, Gui, Egídio e Manolo:



- Enquanto time, a gente gosta muito de casa, porque tem um convívio familiar, acorda, encontra no café, troca uma ideia, jantamos juntos.

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João Fonseca comemora com sua equipe o título do Challenger de Phoenix (Foto: Divulgação)

Desde 2025, o filho de Dona Pará faz parte da equipe brasileira na Copa Davis, mais um feito do qual se orgulha.

Por falar em emoção, no dia 29 de maio, em Paris, Egídio, Manolo e Gui assistiram, de camarote, à maior vitória do número 1 do Brasil até aqui. Foi de virada, por 3 sets a 2, sobre ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, na terceira rodada de Roland Garros.

- O nosso reencontro (pós-vitória) foi muito emocionante e, quando encerramos a campanha (nas quartas de final), o Guga Kuerten foi nos parabenizar. Estamos vivendo um sonho, nossa meta é chegar ao topo do ranking mundial, vencer Grand Slams. Mas são esses pequenos sonhos que vão pavimentando o caminho para chegar lá.

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João Fonseca com parte de sua equipe no Rio Open (Foto: Arquivo pessoal)

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