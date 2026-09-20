Após Copa Davis, quais os próximos torneios de João Fonseca

A temporada de João Fonseca tem sido marcada por novos desafios. E dois deles são os próximos na agenda do número 1 do Brasil. Após vencer, em casa, sua partida na abertura do confronto contra a Suíça, pela Copa Davis, o carioca, de 20 anos, vai debutar na gira asiática. A primeira parada será o ATP 500 de Tóquio, que começa no dia 30.





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Número 3 do mundo e atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz será o cabeça de chave número 1 da competição na capital japonesa. Também marcarão presença os americanos Ben Shelton (vice do US Open), Taylor Fritz e Frances Tiafoe.



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João Fonseca vai debutar em Xangai

Na semana seguinte, João Fonseca desembarca para estrear no Masters 1000 de Xangai, na China, que começa em 7 de outubro. Líder do ranking, o italiano Jannik Sinner é o principal nome do torneio, que também terá o alemão Alexander Zverev, campeão do US Open e de Roland Garros, atual número 2 do mundo.



Derrotado por João Fonseca no Grand Slam na capital francesa, na terceira rodada, o sérvio Novak Djokovic também estará em ação em solo chinês. O ex-líder do ranking e atual quinto, por sinal, já venceu quatro vezes em Xangai: em 2012, 2013, 2015 e 2018. Ano passado, Nole foi surpreendido pelo monegasco Valentin Vacherot na semifinal.



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Virada dramática na Davis

Na Davis, na sexta-feira, em sua primeira partida no torneio em casa, o número 1 do Brasil abriu o confronto diante do suíços com virada dramática sobre Dominic Stricker (262º). Depois, Gustavo Heide também venceu Stan Wawrinka por 2 sets a 1, enquanto, no sábado, os duplistas Orlando Luz e Rafael Matos selaram a classificação do país ao qualificatório do Grupo Mundial (Primeira Divisão) de 2027.

João Fonseca (e) comemora com a delegação brasileira a vitória sobre a Suíça na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)





