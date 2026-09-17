Atual número 29 do mundo, João Fonseca, aos 20 anos, vai jogar, nesta sexta-feira e pela primeira vez, uma partida de Copa Davis no Brasil. E o melhor do país enfrentará o suíço Dominic Stricker (262º), em confronto inédito, às 15h. O jogo marca a abertura do duelo na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em seguida, o paulista Gustavo Heide (123º) encara Stan Wawrinka (134º, ex-número 3).



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Aos 24 anos, Stricker tem como melhor ranking na carreira o 88º, alcançado em 2023. Na atual temporada, o tenista da Suíça soma apenas uma vitória em dois jogos de ATP: foi contra o espanhol Jaume Munar, em julho, no ATP 250 de Gstaad, em casa.



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João Fonseca estreou na Davis em setembro de 2024, aos 18 anos, com derrota para o italiano Matteo Berrettini, em Bolonha, fora de casa. Na mesma semana, João saboreou suas duas primeiras vitórias no torneio: sobre o holandês Botic Van de Zandschulp e contra o belga Raphael Collignon.



Na temporada passada, o número 1 do Brasil perdeu para o francês Ugo Humbert, em Orleans, em fevereiro, na quadra rápida coberta. Mas venceu duas partidas, em setembro, em Atenas: diante dos gregos Stefanos Sakellaridis e Stefanos Tsitsipas.



João Fonseca tenta o 20º triunfo no ano

Nesta sexta-feira, João Fonseca vai em busca da 20ª vitória em 33 jogos em 2026. A última vez que entrou em quadra foi em 16 de agosto, quando superou Zandschulp na estreia no Masters 1000 de Cincinnati. Dois dias depois, no entanto, o carioca desistiu do torneio, alegando lesão no abdômen. O número 1 do Brasil, na semana seguinte, anunciou a desistência do US Open, em função do mesmo problema.

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Heide foi bem contra o Canadá

Em fevereiro, sem o número 1 do país, que optou por se preparar para a defesa do título em Buenos Aires, no saibro, o Brasil enfrentou o Canadá, fora de casa, na quadra rápida. E Heide, de 24 anos e então 253º, conquistou uma das maiores vitórias da carreira: 7/6, 3/6 e 7/6 sobre Gabriel Diallo (39º) e principal tenista dos rivais naquele confronto. Mesmo sem sua principal estrela, o time dirigido por Jaime Oncins levou o duelo para o quinto jogo, quando Heide acabou superado por Liam Draxl (146º), por 6/3 e 6/4.

João x Wawrinka no sábado

No sábado, às 14h, João Fonseca abre o confronto diante de Wawrinka. Na sequência, Heide tem pela frente Stricker. Caso nenhum país tenha vencido três jogos até ali, o duelo será decidido nas duplas. Nesse caso, os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos terão pela frente Jakub Paul e Stricker.





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