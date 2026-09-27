Número 1 do mundo, Jannik Sinner voltou à clínica La Madonnina, em Milão, para realizar novos exames no joelho direito. O diagnóstico foi identificado pelo jornalista Gabriele Parpiglia e confirmado pelo Corriere dello Sport: o italiano sofre da Síndrome da Banda Iliotibial (SBIT), uma condição extra-articular que causa inflamação na parte externa do joelho.

A lesão compromete diretamente a sequência de competições de Sinner. Ele não defenderá o título no ATP 500 de Pequim, torneio que começa nesta semana. A participação no Masters 1000 de Xangai, programado para iniciar em duas semanas, também está em risco.

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O que é a SBIT

Parpiglia descreveu a síndrome em detalhes em sua newsletter. "A banda iliotibial é uma faixa de tecido fibroso, espessa, resistente e pouco elástica. Ela começa na pelve, percorre toda a parte externa da coxa e se fixa à tíbia, logo abaixo do joelho. É um cabo de aço que estabiliza a perna. O problema começa logo acima do joelho. Ali, a banda passa sobre uma protuberância do fêmur, o epicôndilo lateral. Cada vez que o joelho dobra e estica, ele desliza sobre o epicôndilo, até que os tecidos entre a banda e o osso fiquem inflamados", explicou o jornalista.

— É por isso que é chamado de 'extra-articular': o dano não está dentro do joelho. Está fora. Na parte externa — complementa.

Jannik Sinner comemora o título de Wimbledon 2026, último torneio que participou (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Tratamento e risco cirúrgico para Sinner

Jannik Sinner optou por adotar um protocolo conservador: repouso, fisioterapia, trabalho intensivo nos quadris e glúteos, injeções e retorno gradual aos treinos. Se esse conjunto de intervenções não produzir resultado, a cirurgia entra como possibilidade. Parpiglia, no entanto, classificou esse cenário como remoto e hipótese extrema, acrescentando que nenhum prazo de ausência foi definido até o momento.

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O Corriere dello Sport reproduziu a avaliação do jornalista sobre os próximos torneios. "Próxima parada? O Masters 1000 de Xangai, de 7 a 18 de outubro. Mas mesmo essa participação, podemos prever, você não participará", escreveu Parpiglia.

Parpiglia já havia antecipado que Sinner não disputaria o US Open, previsão que se confirmou. O anúncio da ausência em Pequim foi feito pelo próprio tenista por meio de seu perfil no Instagram.

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