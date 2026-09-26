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Veja gols em Corinthians x São Paulo pela final do Brasileiro Feminino

Primeiro jogo da decisão acontece na Neo Química Arena

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/09/2026 17:17
Atualizado há 1 minutos
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Corinthians x São Paulo Feminino
(Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

São Paulo e Corinthians disputam o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado (26), na Neo Química Arena. Até o momento, o São Paulo vai vencendo por 2 a 1, de virada. O time da casa largou na frente, com gol de Gabi Zanotti, mas não demorou para o Tricolor deixar tudo igual, com Giovanna Crivelari. No segundo tempo, Isa Guimarães virou o placar.

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Aos 9 minutos do primeiro tempo, Gi Fernandes puxou o contra-ataque antes de passar a bola para Vic Albuquerque pela direita. A atacante cruzou na área, Gabi Zanotti subiu sem marcação para cabecear no canto de Carlinha.

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Aos 20, no entanto, foi a vez das visitantes irem às redes. Aline Milene e Serrana tabelaram pela direita, e a lateral foi até o fundo para mandar na área para Giovanna Crivelari pegar de primeira e deixar tudo igual.

Aos 22 do segundo tempo, a zaga do Corinthians errou na saída de bola, Isa dominou, invadiu a área e tocou na saída de Nicole. Virada das Soberanas no Majestoso!

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Corinthians busca ampliar hegemonia

O Corinthians chega à decisão pela décima vez consecutiva. O time alvinegro conquistou sete títulos do Brasileirão Feminino e é o atual hexacampeão, tendo levantado a taça nas seis últimas edições.

A classificação para mais uma final veio diante do Bahia. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão repetiu o placar na Neo Química Arena e avançou com 2 a 0 no agregado. Jhonson marcou os dois gols da equipe na semifinal.

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O Corinthians terminou a primeira fase na segunda colocação, com 38 pontos, atrás justamente do São Paulo. Foram 12 vitórias, dois empates e três derrotas em 17 rodadas.

São Paulo tenta transformar melhor campanha em título

O São Paulo chega à decisão depois de terminar a primeira fase na liderança, com 41 pontos. A equipe somou 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 17 partidas, garantindo o direito de disputar o segundo jogo da final como mandante.

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No mata-mata, o Tricolor passou por Grêmio e Flamengo. Na semifinal, abriu vantagem ao vencer o Rubro-Negro por 3 a 1 no jogo de ida e confirmou a classificação com uma vitória por 1 a 0 na volta, fechando o confronto em 4 a 1 no agregado.

Será apenas a segunda final do São Paulo na Série A1. A primeira também foi contra o Corinthians, em 2024, quando o Tricolor terminou com o vice-campeonato. Agora, a equipe terá novamente o rival pela frente, mas com a vantagem de decidir o título diante da própria torcida.

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