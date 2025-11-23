Quem é o principal adversário de João Fonseca a prêmio na ATP?

A primeira temporada completa rendeu a João Fonseca, de 19 anos e 24 do mundo, alguns frutos. Dois deles foram as indicações a prêmios da ATP, o de jogador favorito dos fãs e de maior evolução na temporada. O primeiro teve votação popular e terminou na sexta-feira (21). O segundo será escolhido pelo 29 tenistas que já chegaram ao topo do ranking mundial.



Até hoje, apenas dois sul-americanos alcançaram a mais cobiçada posição do ranking, lançado em 1973: Guga Kuerten e o chileno Marcelo Ríos. Abaixo, todos os ex-líderes que vão escolher o atleta de maior evolução. O resultado na semana de 8 de dezembro.

João Fonseca concorre com três campeões de Masters 1000 ao prêmio de maior evolução de 2025.

Principal zebra da temporada, por ter saído do qualifying e vencido o Masters 1000 de Xangai, em outubro, Valentin Vacherot, do Principado de Mônaco, de 27 anos, surge com grandes chances de vencer esse prêmio. Na premiação do torneio chinês, numa inédita final entre primos, o campeão protagonizou um dos momentos mais emocionantes da temporada, ao ser homenageado pelo francês Arthur Rinderknech. Veja o vídeo abaixo:

A semana dos sonhos em Xangai levou Vacherot da 204ª à 40ª posição, um dos maiores saltos no ranking em todo 2025, e o principal entre os que concorrem ao prêmio de maior evolução. O tenista de Mônaco termina a temporada em 30º.

Um dos outros candidatos ao prêmio de maior evolução é conhecido da torcida brasileira, Jakub Mensik. Em dezembro de 2024, João Fonseca derrotou o rival na terceira e última rodada da fase de grupos da NextGen Finals, na Arábia Saudita, numa batalha de cinco tiebreaks. O brasileiro já estava classificado à semifinal, enquanto rival não tinha mais chances de avançar. Em março, no Masters 1000 de Miami, o tcheco, de 20 anos, fez história ao desbancar ninguém menos do que o hexacampeão, o sérvio Novak Djokovic, na final do Masters 1000 de Miami, que buscava o 100º troféu da carreira. Mensik iniciou o ano como o 49º do mundo, chegou a alcançar seu melhor ranking na carreira (16º, em agosto) e termina em 19º.

Embora também tenha alcançado o melhor ranking na carreira (4º) e o principal título, o Masters 1000 de Indian Wells, o britânico Jack Draper, de 23 anos, parece correr por fora pelo prêmio de maior evolução. O tenista da Grã-Bretanha, único a derrotar João Fonseca duas vezes no ano (na segunda rodada de Indian Wells e na terceira de Roland Garros), começou a temporada como o 15º. E termina em 10º (devido a uma lesão, ele encerrou o ano em setembro).

João Fonseca favorito no voto popular

Com seu carisma e ótimo relacionamento com os rivais, o brasileiro, que começou o ano como o 113º do mundo, surge muito forte ao prêmio de favorito da torcida. No dia 16 de fevereiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, se tornou o mais jovem do país, aos 18 anos, a vencer um ATP. A façanha foi no 250 de Buenos Aires, no saibro. Já no dia 26 de outubro, no ATP 500 da Basileia, na Suíça, o carioca protagonizou a maior façanha do tênis nacional desde que Guga Kuerten venceu o Masters 1000 de Cincinnati, em 2001. E também o mais jovem desde 1989 a ganhar o tradicional torneio.