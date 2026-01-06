Ex-top 50 faz 'previsão ousada' sobre João Fonseca em Masters; vídeo

Número 47 do mundo em outubro de 2024, seu melhor ranking na carreira, Juncheng Shang, de 20 anos, respondeu à pergunta, da Tennis TV, sobre uma 'previsão ousada' para a temporada que está começando. E a resposta foi João Fonseca brilhando em um dos torneios mais importantes do calendário mundial (em nível de importância e pontuação, abaixo apenas dos Grand Slams).

- São tantos bons jogadores...eu penso que João Fonseca vence um Masters 1000 - respondeu o tenista da China, atual 406º do mundo, com um sorriso no rosto.

Nesta terça-feira, Juncheng Shang, convidado da organização, avançou às oitavas de final do ATP 250 de Hong Kong. Graças ao triunfo sobre o argentino Francisco Comesana (66º), por duplo 6/4, (vídeo abaixo). Para alcançar as quartas de final, o atleta da China terá de despachar o quinto cabeça de chave, o italiano Lorenzo Sonego, que eliminou o japonês Rei Sakamoto, por 6/2 e 7/6.

Nomes como o russo Andrey Rublev, ex-5º do mundo e atual 16º, também responderam à pergunta da Tennis TV. E sua resposta também foi bem-humorada, como a do chinês:



- Vou ganhar um torneio neste ano. Somente um é muito selvagem.



Gabriel Diallo (40º) respondeu colocando em alta o tênis em seu país:



- Um canadense vai vencer um Masters 1000.



O francês Alexandre Muller (52º), algoz de João Fonseca na estreia do Rio Open em 2025, respondeu:



- Um tenista, que não seja Alcaraz ou Sinner, vai vencer um Grand Slam.

A resposta acima foi a mesma do russo Karen Khachanov (17º).



Campeão do US Open de 2014, o croata Marin Cilic (ex-top 3 e atual 70º) fez aposta em mais um título de Grand Slam para o sérvio Novak Djokovic. Como se sabe, o ex-líder do ranking é o recordista nesse quesito, com 24 conquistas, a última delas no US Open de 2023.

O desempenho de João Fonseca em Masters 1000 até aqui

Aos 19 anos e número 29 do mundo, o jovem carioca soma oito vitórias em 16 partidas de Masters 1000 até aqui. Suas melhores campanhas, em torneios desse nível, foi em Miami (vídeo abaixo), em março, e em Cincinnati, em agosto, ambos em quadra dura. Nas duas ocasiões, o brasileiro alcançou a terceira rodada.

