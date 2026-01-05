Europeus detonam atitude do técnico do Chelsea com Estêvão: 'Vergonha'

O Chelsea resistiu até os minutos finais e conquistou um empate heroico diante do Manchester City por 1 a 1, com gol de Enzo Fernández, no Etihad Stadium, no domingo (4), em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. Os três brasileiros do elenco londrino tiveram a oportunidade de atuar, com destaque para Andrey Santos no segundo tempo, mas quem gerou maior insatisfação entre os torcedores foi Estêvão. O camisa 41 foi substituído no intervalo, decisão que desagradou parte do Blue Army, que preferia ver a saída do outro ponta da equipe, Pedro Neto.

Antes do início da partida, Estêvão dava sinais de ter superado a concorrência interna do elenco e, por isso, o técnico interino Calum McFarlane o escalou como titular na ponta direita, sua posição de origem, da qual costuma cortar para dentro com a perna esquerda em busca de criar situações de perigo. Pedro Neto, por sua vez, também canhoto e com preferência por atuar pelo lado direito, iniciou o confronto na esquerda, função que já desempenha ocasionalmente.

A questão surge quando o brasileiro, que havia feito um bom primeiro tempo, deixa o campo para a entrada do compatriota Andrey, por decisão do treinador, que optou por manter Neto em campo. Com a mudança, Cole Palmer passou a atuar pela ponta direita, Enzo Fernández assumiu a função de meia-atacante, e o volante brasileiro foi deslocado para a faixa central, ao lado de Reece James.

No entanto, o segundo tempo não foi positivo para o velocista português. Logo nos primeiros minutos, Enzo recuperou a bola no meio de campo e acionou João Pedro, que abriu para Neto pela esquerda. O atacante avançou até a linha de fundo e cruzou em direção a Palmer, mas Gianluigi Donnarumma se antecipou e fez a defesa. Na sequência, o camisa 8 deixou Pedro em condição clara de finalização, porém concluiu para fora e desperdiçou a melhor chance de empatar a partida até aquele momento.

Assim, muitos torcedores contestaram a decisão de manter o camisa 7 em campo em detrimento de Estêvão, que foi substituído e também poderia atuar pelo lado esquerdo do ataque. A seguir, veja algumas reações de europeus que acompanharam a partida:

Tradução: Estêvão Willian não está faltando essa chance de Pedro Neto. Por Deus.

Tradução: O que estão fazendo com o Estevão é péssimo, Pedro Neto não deveria jogar os 90 minutos nessa partida.

Tradução: Pedro Neto deveria baixar a cabeça de vergonha. Por que sempre cedemos só para agradá-lo? Não acredito que tiramos Estevão de lá e deixamos esse cara para trás. Que diabos?

Tradução: Pedro Neto deve deixar esse time. Ele não pode atrapalhar o desenvolvimento de Estêvão.

Tradução: O fato de Maresca ter dado preferência a Pedro Neto (em vez de Estevão) sempre foi motivo para demissão. Mas as pessoas que contrataram o Neto em primeiro lugar também deveriam ter sido demitidas!

Xodó em Stamford Bridge 🔵

Estêvão chegou ao Chelsea em agosto de 2025 e disputou os primeiros meses no futebol europeu pelo clube sob o comando de Enzo Maresca, demitido no dia 1º de janeiro. Nesse período, registrou a 14ª maior minutagem do elenco desde então, dado que chama a atenção por colocá-lo atrás de concorrentes diretos de posição — o próprio Pedro Neto, Alejandro Garnacho e Jamie Bynoe-Gittens —, situação considerada natural em um elenco repleto de talentos, sobretudo na função de ponta.

Fato é que o Cria da Academia conseguiu conquistar a atenção de quem acompanha seu desenvolvimento de perto e acelerar etapas raramente vencidas por um jovem que chega do Brasil, ao registrar cinco gols e uma assistência nos primeiros 22 jogos com a camisa azulina.

