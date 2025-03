Se a chuva, um fenômeno da natureza incontrolável, não pôde impedir a aberração Novak Djokovic de entrar em quadra, o fenômeno do tênis, Jakub Mensik, parou o astro. O tcheco conquistou o Masters 1000 de Miami neste domingo (30) ao superar o sérvio por 2 sets a 0 (duplo 7/6[4]), em e ergueu seu primeiro troféu da esfera do ATP para além dos Challengers.

A partida iniciou com mais de cinco horas de atraso devido a uma forte tempestade que atingiu a Flórida, e quase foi adiada para a segunda-feira (31). Com o triunfo, Mensik adiou o sonho dos três dígitos de Djoko. O sérvio entrou na quadra caçando o centésimo troféu de sua carreira, mas viveu uma noite desgastante e foi até o limite da energia, mas não foi páreo para um atleta 18 anos mais jovem.

Em sua curta carreira, Jakub, 54º do ranking, havia vencido apenas o Challenger de Praga, em sua casa, em 2023, contra o alemão Dominik Koepfer. Na esfera dos torneios de maior prestígio, havia sido vice contra Karen Khachanov no ATP 250 do Catar, em 2024.

🎾 Mensik derruba Djokovic em Miami: como foi o jogo?

O primeiro set começou favorável para Mensik, que confirmou seu primeiro set de serviço, quebrou Nole e voltou a sacar bem. 3/0 na decisão, como um indício de quem não respeitaria o oponente. Porém, após seguidas confirmações dos dois lados, o tcheco derrapou. Jakub tinha 4/2 e 30-15 a seu favor, mas errou os três primeiros serviços que teve no restante do game, e apresentando um segundo saque frágil, teve a quebra devolvida pelo sérvio, que reagiu e deixou tudo igual.

Djokovic não teve ampla facilidade para se equilibrar na quadra, e cometeu alguns erros não forçados incomuns, mas a qualidade inegável o manteve de pé contra um jovem que não deixou de tentar buscar os forehands pesados. O set foi para o tie-break, onde saiu o desequilíbrio físico de Novak para dar lugar ao mental.

Jakub Mensik em ação contra Novak Djokovic, na final do Masters 1000 de Miami (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

No segundo ponto, Mensik acertou a fita, a bola amorteceu, e em troca de curtas, Djoko se viu obrigado a tentar o lobby, mas deu de presente para um voleio de costas do adversário. Nem mesmo o pedido de desculpas do mais novo foi capaz de evitar um olhar furioso do experiente, que de quebra, cedeu também o segundo mini-break. O atual campeão olímpico lutou para tirar a vantagem, mas em novo lobby forçado, o número 54 do mundo cravou o smash na quadra e levou a primeira parcial.

O segundo set iniciou diferente. Djokovic começou no serviço e não cedeu pontos ao adversário, forçando o saque dentro da quadra; Mensik, da mesma maneira, manteve o nível de agressividade mesmo em trocas mais longas e foi igualando a parcial. No quinto game, o tcheco imprimiu maior complicação e se beneficiou de uma dupla falta do sérvio, mas não conseguiu converter as três chances de quebra e viu mais uma confirmação após um ace e um erro não forçado. A reação do astro fez Miami vibrar e começar a jogar junto.

Entre lances de emoção, curtas e passadas dos dois lados, o segundo set se manteve sem quebras, o que levou novamente à decisão no tie-break. Djoko já demonstrava claros sinais de cansaço, e batia a raquete nas coxas para sustentar o ritmo do embate. Muito mais inteiro, Mensik se aproveitou de erros não forçados do oponente, forçou o primeiro saque o quanto pôde para complicar a devolução, e depois de um serviço forte, fechou 7-4 para o título histórico.

🏆 Campeão sobre Djokovic: a trajetória de Jakub Mensik em Miami

Mensik havia feito outras cinco vítimas antes na Flórida, e só perdeu um set no torneio. Na ordem: o britânico Jack Draper, o russo Roman Safiullin, seu compatriota Tomás Machác, o francês Arthur Fils e o americano Taylor Fritz - top 3 do mundo - ficaram pelo caminho antes da decisão contra o veterano.