Uso de IA avança no tênis e no futebol; entenda

A Inteligência Artificial (IA) está em alta no mercado esportivo, impulsionando novos acordos comerciais, estratégias de distribuição de conteúdo e iniciativas para a expansão de ligas e eventos. Nos últimos dias, dois movimentos distintos evidenciaram como a tecnologia vem sendo incorporada tanto na relação com torcedores quanto nos modelos de mídia e transmissão.

O torneio de Wimbledon anunciou a renovação de sua parceria oficial de IA, computação em nuvem e transformação digital com a IBM, estendendo um relacionamento que tem mais de três décadas.

A parceria inclui infraestrutura tecnológica, ferramentas digitais, coleta e análise de dados e soluções voltadas ao engajamento dos fãs. Nos últimos anos, a IA passou a ter papel central no projeto, sendo utilizada para seleção automática de melhores momentos e para a criação de conteúdos baseados em dados.

- À medida em que buscamos atrair a próxima geração de fãs de Wimbledon ao redor do mundo, as capacidades de IA da IBM serão fundamentais para garantir que nossas futuras experiências digitais sejam relevantes, personalizadas e envolventes - afirmou ao site SportsPro Usama Al-Qassab, diretor de marketing e comercial do AELTC, clube que recebe o torneio de Wimbledon.

Também no futebol

No futebol europeu, a Liga Francesa anunciou que a edição de 2026 da Supercopa local será o primeiro jogo do continente a contar com narração traduzida ao vivo por inteligência artificial. A tecnologia será fornecida pela Camb.AI.

A operação será no jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, nesta quinta-feira, na Cidade do Kuwait. A partida terá narração original em francês, com tradução simultânea para o italiano, disponível no serviço de streaming direto ao consumidor Ligue 1+.

Segundo a Liga, a iniciativa faz parte da estratégia de desenvolvimento do futebol francês em mercados internacionais.