NextGen: João Fonseca termina invicto a primeira fase

Primeiro brasileiro a se classificar para o NextGen e segundo sul-americano a se garantir nas semifinais, João Fonseca fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. E a terceira vítima do tenista carioca, de 18 anos e nascido em Ipanema, foi o tcheco Jakub Mensik (48º), derrotado nesta sexta-feira (20) por 3 sets a 2, com parciais de 3/4 (4/7), 4/3 (10/8), 4/3 (7/5), 3/4 (4/7) e 4/3 (7/5), em Jidá, na Arábia Saudita.

- Antes da partida já Sabia que já estava classificado, mas queria dar meu melhor hoje, não conseguiria sair de quadra sem dar meu melhor. Isso é esporte, não apenas o tênis, em qualquer esporte você tem que dar 100%, independente do dia de amanhã, foi o que fiz hoje. Muito feliz com a maneira como fiquei forte durante toda a partida, jogo difícil contra um grande sacador. Sabia que não seria fácil, mas mantive a cabeça firme durante toda a partida - analisou João Fonseca.

Caso mantenha o ótimo ritmo, o 145º do mundo (caçula desta edição, aos 18 anos) e líder do Grupo Azul do NextGen tem tudo para ser o primeiro do continente a chegar à final, superando o argentino Sebastian Baez, semifinalista em 2021.

Nesta sexta foi a segunda vitória de Fonseca contra um top-50 apenas nesta semana: na estreia, em sua vitória contra um rival mais bem rankeado na carreira, ele batera o atual vice-campeão e principal favorito ao título, o francês Arthur Fils (20º).

João Fonseca em quadra neste sábado

O adversário de Fonseca no sábado (21), às 15h (de Brasília) será o francês Luca Van Assche (128º), o único dos quatro semifinalistas que já atingira essa mesma fase do torneio. Ano passado, o tenista nascido na Bélgica parou a uma vitória da final, quando foi superado pelo francês Arthur Fils.

Grande sacador e com bolas pesadas do fundo de quadra, o brasileiro viu no tcheco um espelho nesta sexta-feira. Tanto que o grandalhão Mensik (de 1,93m) fez 8 a 3 em aces apenas no primeiro set, vencendo no tie-break.

O segundo set também não teve quebras, com 4 a 3 em aces para o tcheco. No novo tie-break, João Fonseca teve sangue frio para salvar set points e empatar a partida. O brasileiro chegou a pedir atendimento médico no encerramento da parcial, aparentemente com dores no braço direito.

Para alívio da torcida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira voltou no mesmo ritmo para a terceira parcial, que também não teve quebras. Dessa vez, no entanto, o brasileiro não precisou salvar set points no tie-break, fechando em 7/5.

Mas o valente Mensik, de 19 anos, eleito a revelação do ano pela ATP e vice-campeão em Doha, não se entregou e seguiu em busca da primeira vitória em três partidas na semana. No tie-break, com mais um ótimo saque, empatou a partida.

O azar do tcheco é que do outro lado da quadra estava o melhor jogador desta semana até agora em Jidá. Na abertura do quinto set, Fonseca conquistou a primeira quebra de todo o jogo. Depois, abriu 2 a 0 e chegou a ter dois match-points sacando em 3/2, mas o adversário não se entregou e levou a parcial para o tie-break. Novamente, o caçula do torneio mostrou sangue frio e muito talento para fechar o jogo com um belo voleio.

Além do brasileiro, só há mais um invicto

Além de Fonseca, só restou mais um invicto no NextGen: o americano Alex Michelsen (41º), que enfrenta o compatriota Learner Tien (122ª), na outra semifinal, às 13h (de Brasília).