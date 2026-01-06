Mesmo com queda no ranking, João Fonseca segue como cabeça de chave no Australian Open
Torneio é o primeiro Grand Slam do ano; João Fonseca perdeu cinco posições e é o atual número 29 do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca faria sua estreia na temporada 2026 no ATP 250 de Brisbane, no último domingo (4), mas desistiu por conta de uma lesão na lombar. No entanto, o brasileiro segue na Austrália em preparação para o ATP 250 de Adelaide. A competição serve como preparatória para o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano no qual Fonseca foi confirmado como cabeça de chave, apesar de ter sofrido uma queda no ranking mundial.
Relacionadas
➡️ Ex-top 50 faz 'previsão ousada' sobre João Fonseca em Masters; vídeo
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em atualização do ranking da ATP nesta segunda-feira (5), o carioca de 19 anos desceu cinco posições e, agora, aparece na 29ª colocação. Fonseca perdeu os 125 pontos que havia conquistado ao vencer o Challenger de Camberra, no início do ano passado.
É provável que Fonseca sofra mais uma queda e apareça na 33ª posição na semana que vem. Mesmo assim, o brasileiro foi confirmado como uma das 32 cabeças de chave do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. O torneio acontece entre os dias 12 de janeiro e 1º de fevereiro.
A confirmação do tenista como cabeça de chave se deve ao fato da não participação do britânico Jack Draper e do dinamarquês Holger Rune no campeonato. Os dois atletas aparecem à frente de Fonseca no ranking; logo, abrem vagas aos donos das 33ª e 34ª posições.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Os próximos compromissos de João Fonseca
Janeiro
- 12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)
- 18/1 - Australian Open (quadra dura)
Fevereiro
- 6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)
- 9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)
- 16/2 - ATP 500 Rio de Janeiro, Brasil (saibro)
Março
- 4/3 - Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos (quadra dura)
- 18/3 - Masters 1000 de Miami, Estados Unidos (quadra dura)
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias