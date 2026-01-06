João Fonseca faria sua estreia na temporada 2026 no ATP 250 de Brisbane, no último domingo (4), mas desistiu por conta de uma lesão na lombar. No entanto, o brasileiro segue na Austrália em preparação para o ATP 250 de Adelaide. A competição serve como preparatória para o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano no qual Fonseca foi confirmado como cabeça de chave, apesar de ter sofrido uma queda no ranking mundial.

continua após a publicidade

➡️ Ex-top 50 faz 'previsão ousada' sobre João Fonseca em Masters; vídeo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em atualização do ranking da ATP nesta segunda-feira (5), o carioca de 19 anos desceu cinco posições e, agora, aparece na 29ª colocação. Fonseca perdeu os 125 pontos que havia conquistado ao vencer o Challenger de Camberra, no início do ano passado.

É provável que Fonseca sofra mais uma queda e apareça na 33ª posição na semana que vem. Mesmo assim, o brasileiro foi confirmado como uma das 32 cabeças de chave do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. O torneio acontece entre os dias 12 de janeiro e 1º de fevereiro.

continua após a publicidade

A confirmação do tenista como cabeça de chave se deve ao fato da não participação do britânico Jack Draper e do dinamarquês Holger Rune no campeonato. Os dois atletas aparecem à frente de Fonseca no ranking; logo, abrem vagas aos donos das 33ª e 34ª posições.

João Fonseca devolve de backhand na partida contra o russo Karen Khachanov na segunda rodada de Paris (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Os próximos compromissos de João Fonseca

Janeiro

12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)

18/1 - Australian Open (quadra dura)

Fevereiro

6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)

9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)

16/2 - ATP 500 Rio de Janeiro, Brasil (saibro)

Março

4/3 - Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos (quadra dura)

18/3 - Masters 1000 de Miami, Estados Unidos (quadra dura)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial