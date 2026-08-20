Pai de Djokovic recorreu a agiotas para investir no filho Revelação foi feita no documentário 'Novak Djokovic: Lobo no Inverno'

Tenista que acumula a maior premiação da história (US$ 194,6 milhões), Novak Djokovic passou por inúmeras dificuldades para começar na modalidade. Inclusive financeiras. Tanto que seus pais precisaram recorrer a agiotas para investir no filho, à época adolescente. A revelação foi feita no documentário 'Nova Djokovic: O Lobo no Inverno', que será lançado nesta quinta-feira, pelo Prime Vídeo.

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- Naquela época, quando pegávamos emprestado dinheiro, a maior parte das vezes era com pessoas muito erradas, criminosos, e todas as reservas que tínhamos eram para pagar isso - conta Djokovic.

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O documentário mostra desde as primeiras vezes que o recordista de títulos de Grand Slams (24) entrou numa quadra de tênis, ainda na infância, até alguns momentos de glória. Entre eles, a tão sonhada conquista do ouro olímpico, em 2024, contra o espanhol Carlos Alcaraz, no saibro de Roland Garros.

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Filho mais velho, Novak não foi o único a tentar a carreira no tênis. Seus irmãos, Marko e Djodje, também tentaram seguir os mesmos passos. Sobre a época de recorrer a agiotas, o patriarca da família relembrou:

- Tínhamos uma renda decente, mas os ganhos cobriam apenas metade das nossas despesas de carreira e desenvolvimento. E cobrimos esse déficit pegando empréstimos de vários credores - recorda Srdjan.

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Djokovic tinha apenas 12 anos quando seu pai percebeu que ele precisava mudar não só de ambiente, mas de país. O local escolhido foi a academia Niki Pilic, na Alemanha:

Novak Djokovic com os pais, Dijana e Srdjan, a esposa, Jelena, e um dos irmãos, Marko (Foto: Arquivo)

- Meu pai sentiu que eu era maduro o suficiente para tirar um pouco do peso que ele estava carregando. Ele vendeu tudo, me deu o equivalente a US$ 10 dólares e me disse: é tudo que eu tenho, vou fazer o possível para você viver o seu sonho. Mas só te peço uma coisa, você tem que ser 100% dedicado a isso. Se eu ver que você não está, acabou'.

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Família fugiu de casa, em meio a bombardeios

No documentário, a matriarca da família, Dijana, conta que a viagem de Djokovic, tão jovem, a outro país foi 'o pior dia da minha vida'.

- Foi também nosso pior período, quando ele estava lá. Porque não pudemos ir com ele.

Pouco antes da viagem à Alemanha, ainda em 1999, a família Djokovic viveu momentos de muito terror, ao ponto de ter que fugir de casa, de madrugada, em meio à guerra do Kosovo, que assolava a capital sérvia.

Novak Djokovic e a esposa, Jelena, no lançamento do documentário (Foto: Reprodução)

- Em uma das primeiras noites do bombardeio, nosso prédio não tinha um abrigo, então tínhamos que ir a outro. Estávamos correndo para lá, eram 3 da manhã, pessoas correndo em pânico, tentando salvar suas vidas, sem saber para onde ir. Tropecei e caí . Vi minha família correndo, gritei, eles não me viram. Olhei ao redor e vi um avião jogando uma bomba em um hospital próximo.

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Relatos como esses acima moldaram a personalidade e o caráter desse que é um dos maiores tenistas da história. E detentor da maior parte dos recordes da modalidade e, que, desde pequeno, dizia aos familiares que queria se tornar o melhor do mundo.

- O tênis me deu muito, mas as maiores batalhas nunca aconteceram apenas dentro da quadra. Este documentário fala sobre os momentos que as pessoas não viram — as dúvidas, os sacrifícios e o trabalho constante de evoluir para além da história que muitos acreditam conhecer - contou o filho famoso do casal Dijana e Srdjan.

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