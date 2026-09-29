João Fonseca cai no ranking e vê top 30 ameaçado após pausa na temporada
Brasileiro caiu para o 29º lugar na ATP e precisa ficar atento aos concorrentes para permanecer entre os 30 melhores
João Fonseca perdeu uma posição na atualização desta semana do ranking da ATP e aparece agora em 29º lugar, com 1.750 pontos. Sem entrar em quadra no circuito desde agosto, o brasileiro precisa acompanhar os resultados dos concorrentes para evitar uma queda ainda maior nas próximas semanas.
A queda acontece enquanto o carioca está afastado do circuito. Fonseca não disputa um torneio da ATP desde agosto, quando abandonou o Masters 1000 de Cincinnati durante a segunda rodada por conta de um problema no abdômen.
Em setembro, o brasileiro confirmou que também não participaria da gira asiática. A decisão foi tomada em conjunto com sua equipe para priorizar a recuperação física e mental após uma sequência de lesões ao longo da temporada.
— 2026 tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria. Sei que a vida de atleta tem dessas coisas, mas, ainda assim, não deixa de ser frustrante — afirmou Fonseca.
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João Fonseca pode deixar o top 30
Sem disputar torneios neste período, João Fonseca precisa acompanhar os resultados dos concorrentes que estão atrás na classificação. Além da posição entre os 30 melhores, o brasileiro também busca preservar um lugar entre os 32 primeiros, faixa que garante status de cabeça de chave nos Grand Slams.
A situação pode ficar mais complicada caso Fonseca permaneça afastado ou não consiga avançar nas primeiras rodadas quando retornar. Com a perda de pontos e a pontuação dos adversários, o brasileiro corre o risco de recuar várias posições na tabela.
O retorno está previsto para o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. Fonseca terá de defender o título conquistado em 2025. Depois, o brasileiro tem o Masters 1000 de Paris no calendário.
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Brasileiros ganham posições no ranking da ATP
Enquanto João Fonseca recuou, outros brasileiros tiveram uma semana positiva na classificação. Igor Marcondes foi um dos principais destaques. Depois de chegar à final em San Diego, nos Estados Unidos, o tenista ganhou 55 posições e subiu para o 269º lugar. Pedro Boscardin também avançou na tabela. O brasileiro alcançou a semifinal do torneio de Buenos Aires e ganhou 22 posições, aparecendo agora na 242ª colocação.
Paulo Saraiva teve uma evolução ainda maior. Campeão em Belém, no Pará, o brasileiro somou pontos importantes e saltou 37 posições, chegando ao 437º lugar. Quem mais chamou atenção pela quantidade de posições conquistadas, porém, foi Livas Damazio. Aos 16 anos e ainda no início da trajetória profissional, o brasileiro chegou à semifinal em Belém e ganhou 707 posições. Com o resultado, passou a ocupar o 1.442º lugar do ranking.
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