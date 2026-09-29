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João Fonseca é confirmado na edição 2027 do Rio Open

Tenista fará a quinta participação no torneio carioca

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 14:15
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

João Fonseca está em pausa na temporada, mas já de olho nos compromissos do ano que vem. Nesta terça-feira (29), o brasileiro foi confirmado na edição 2027 do Rio Open pela organização do evento. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 13 e 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

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Esta será a quinta participação de João no Rio Open. Este ano, ele foi campeão do torneio das duplas, ao lado de Marcelo Melo. No individual, caiu nas oitavas de final para o peruano Ignacio Buse. O atual 29º colocado do ranking mundial destacou a ansiedade por conhecer o novo espaço físico da competição e a importância do Rio Open para sua carreira.

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— Estou muito feliz em já confirmar que vou jogar o Rio Open no ano que vem. Estou supercurioso para ver a estrutura nova toda pronta, com um estádio maior, e fazer parte da nova história desse torneio, que é muito especial para mim. Espero encontrar todo mundo lá.

➡️ João Fonseca cai no ranking e vê top 30 ameaçado após pausa na temporada

Em 2027, a quadra central do Rio Open aumentará a capacidade de 6.200 para 9.500 torcedores, e a segunda maior passará a ter 2.500 lugares, duplicando sua capacidade atual. A área total do ATP 500 passará de 40 mil metros para 67 mil metros quadrados. João Fonseca se junta a Flavio Cobolli e Casper Ruud na lista de nomes já confirmados na edição do ano que vem do torneio.

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João Fonseca faz pausa na temporada

O carioca de 20 anos não disputa um torneio da ATP desde agosto, quando abandonou o Masters 1000 de Cincinnati durante a segunda rodada por conta de um problema no abdômen. Em setembro, o brasileiro confirmou que também não participaria da gira asiática. A decisão foi tomada em conjunto com sua equipe para priorizar a recuperação física e mental após uma sequência de lesões ao longo da temporada.

João Fonseca observa a bola na primeira vitória em Cincinnati
João Fonseca observa a bola na primeira vitória em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Sem disputar torneios neste período, João Fonseca precisa acompanhar os resultados dos concorrentes que estão atrás na classificação. Além da posição entre os 30 melhores, o brasileiro também busca preservar um lugar entre os 32 primeiros, faixa que garante status de cabeça de chave nos Grand Slams.

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O retorno está previsto para o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. Fonseca terá de defender o título conquistado em 2025. Depois, o brasileiro tem o Masters 1000 de Paris no calendário.

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