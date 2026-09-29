João Fonseca é confirmado na edição 2027 do Rio Open
Tenista fará a quinta participação no torneio carioca
João Fonseca está em pausa na temporada, mas já de olho nos compromissos do ano que vem. Nesta terça-feira (29), o brasileiro foi confirmado na edição 2027 do Rio Open pela organização do evento. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 13 e 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Esta será a quinta participação de João no Rio Open. Este ano, ele foi campeão do torneio das duplas, ao lado de Marcelo Melo. No individual, caiu nas oitavas de final para o peruano Ignacio Buse. O atual 29º colocado do ranking mundial destacou a ansiedade por conhecer o novo espaço físico da competição e a importância do Rio Open para sua carreira.
— Estou muito feliz em já confirmar que vou jogar o Rio Open no ano que vem. Estou supercurioso para ver a estrutura nova toda pronta, com um estádio maior, e fazer parte da nova história desse torneio, que é muito especial para mim. Espero encontrar todo mundo lá.
➡️ João Fonseca cai no ranking e vê top 30 ameaçado após pausa na temporada
Em 2027, a quadra central do Rio Open aumentará a capacidade de 6.200 para 9.500 torcedores, e a segunda maior passará a ter 2.500 lugares, duplicando sua capacidade atual. A área total do ATP 500 passará de 40 mil metros para 67 mil metros quadrados. João Fonseca se junta a Flavio Cobolli e Casper Ruud na lista de nomes já confirmados na edição do ano que vem do torneio.
João Fonseca faz pausa na temporada
O carioca de 20 anos não disputa um torneio da ATP desde agosto, quando abandonou o Masters 1000 de Cincinnati durante a segunda rodada por conta de um problema no abdômen. Em setembro, o brasileiro confirmou que também não participaria da gira asiática. A decisão foi tomada em conjunto com sua equipe para priorizar a recuperação física e mental após uma sequência de lesões ao longo da temporada.
Sem disputar torneios neste período, João Fonseca precisa acompanhar os resultados dos concorrentes que estão atrás na classificação. Além da posição entre os 30 melhores, o brasileiro também busca preservar um lugar entre os 32 primeiros, faixa que garante status de cabeça de chave nos Grand Slams.
O retorno está previsto para o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de 26 de outubro. Fonseca terá de defender o título conquistado em 2025. Depois, o brasileiro tem o Masters 1000 de Paris no calendário.
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