Tênis: Zverev vence, e Time Europa é campeão da Laver Cup
Equipe conquista o sexto troféu em nove edições do torneio
Neste domingo (27), Alexander Zverev superou Learner Tien por 2 sets a 0, nas parciais 7/6 (3) e 6/3, e garantiu ao Time Europa o título da Laver Cup 2026. Em Londres (Inglaterra), o placar final do torneio, que não conta pontos para o ranking da ATP, foi 13 a 5 diante do Time Mundo.
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Zverev garantiu o título da Laver Cup para o Time Europa pela quarta vez. Ao todo, são seis troféus para a equipe em nove edições do campeonato. O alemão também havia vencido as partidas que garantiram os títulos europeus nas edições de 2018 (em Chicago), 2019 (em Genebra) e em 2021 (em Boston).
Com a vitória de Zverev sobre Learner Tien, dois jogos seguintes que aconteceriam neste domingo (27) foram cancelados. Os duelos seriam Carlos Alcaraz x Alex de Minaur e Rafael Jodar x Taylor Fritz. Mesmo que os tenistas não europeus vencessem suas partidas, a equipe adversária já não poderia ser alcançada na pontuação final.
A conquista coroa uma temporada marcante de Alexander Zverev. O alemão chegou a três finais de Grand Slam, conquistou dois títulos de Major, em Roland Garros e no US Open, e terminou como vice-campeão em Wimbledon.
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Confira os resultados da Laver Cup 2026
Sexta-feira (25/09)
- Casper Ruud (NOR) 2 x 1 Francisco Cerundolo (ARG) - 6/7, 6/4 e 10/8
- Jakub Mensik (CZE) 1 x 2 Brandon Nakashima (USA) - 1/6, 6/3 e 7/10
- Rafael Jodar (ESP) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ) - 6/2 e 6/3
- Carlos Alcaraz (ESP)/Jakub Mensik (CZE) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ)/Taylor Fritz (USA) - 6/4 e 6/4
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Sábado (26/09)
- Flavio Cobolli (ITA) 1 x 2 Learner Tien (USA) - 3/6, 6/2 e 7/10
- Alexander Zverev (GER) 1 x 2 Alex de Minaur (AUS) - 6/2, 6/7 e 9/11
- Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 1 Taylor Fritz (USA) - 6/3, 4/6 e 13/11
- Alexander Zverev (GER)/Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ)/Brandon Nakashima (USA) - 6/4 e 7/6
Domingo (27/09)
- Flavio Cobolli (ITA)/Jakub Mensik (CZE) 2 x 0 Alex de Minaur (AUS)/Taylor Fritz (USA) - 7/5 e 6/3
- Alexander Zverev (GER) 2 x 0 Learner Tien (USA) - 7/6 e 6/3
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