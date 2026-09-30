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Novak Djokovic passa mal, mas vence e amplia recorde em Pequim

Sérvio superou o português Nuno Borges por 2 sets a 0 na estreia do torneio

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 14:22
Atualizado há 34 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Novak Djokovic comemora vitória na estreia do ATP 500 de Pequim
Novak Djokovic comemora vitória na estreia do ATP 500 de Pequim (Foto: Adek BERRY/AFP)

Nesta quarta-feira (30), Novak Djokovic chegou à 30ª vitória em Pequim, ampliando ainda mais seu recorde. No ATP 500 da capital chinesa, o sérvio superou o português Nuno Borges por 2 a 0, nas parciais 6-3 e 7-6 (7-2). Ao longo da partida, o tenista de 39 anos sofreu, mais uma vez, com questões físicas.

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Djokovic é o maior campeão do torneio de Pequim, para onde ele retorna depois de 11 anos em busca do sétimo título. Com o 30º resultado positivo, o sérvio aumenta a invencibilidade na capital chinesa. Na segunda rodada, ele enfrentará o anfitrião chinês Bu Yunchaokete, atual número 104 do ranking.

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Na segunda parcial do duelo contra Nuno Borges, Djokovic sentiu um desconforto próximo ao tórax e demonstrou dificuldade para respirar. Após o quinto game, o 11º colocado do ranking da ATP pediu atendimento médico. Na volta, Nuno Borges conseguiu defender o único break-point do set, no nono game, e nenhuma das oportunidades de quebra foi convertida. Com o equilíbrio mantido até o fim, a decisão ficou para o tie-break, no qual Djokovic se deu melhor.

Novak Djokovic em ação na estreia do ATP 500 de Pequim 2026
Novak Djokovic em ação na estreia do ATP 500 de Pequim 2026 (Foto: Adek BERRY/AFP)

Não é a primeira vez que Novak Djokovic passa por momentos complicados na temporada. No Masters 1000 de Cincinnati, o sérvio acabou derrotado logo na estreia pelo argentino Thiago Tirante. Pouco depois, no US Open, voltou a cair em sua primeira partida, desta vez diante de outro argentino, Mariano Navone.

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