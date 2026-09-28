Thiago Wild deixa mais um torneio e aumenta dúvida sobre retorno
Brasileiro está fora do Challenger paranaense por conta de problema na perna direita e ainda não tem data confirmada para voltar às quadras
Thiago Seyboth Wild não participará do Challenger 75 de Curitiba. O brasileiro, que estava inscrito na competição paranaense, retirou seu nome do torneio por conta de um problema na perna direita. Com a decisão, o tenista segue sem atuar desde a final do Challenger 125 de Gênova, na Itália.
Wild disputou a decisão do torneio italiano no dia 13 de setembro e, desde então, não voltou às quadras. A questão física impediu a participação no torneio de Curitiba, que inicia sua chave principal nesta segunda-feira (28). Até o momento, não foi divulgada uma previsão para o retorno do brasileiro ao circuito.
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A temporada de 2026 vinha sendo positiva para Wild, que acumula três títulos de Challenger. O primeiro deles foi conquistado em Piracicaba, no interior de São Paulo. Depois, o brasileiro venceu o torneio de Zug, na Suíça, antes de alcançar o título em Gênova.
O desempenho ao longo do ano também ajudou o tenista a se manter próximo do grupo dos 100 melhores do mundo. Atualmente, Wild aparece na 136ª posição do ranking da ATP. O brasileiro já chegou a ocupar o 58º lugar da classificação, em 2024.
Wild ainda aparece inscrito em dois torneios
Mesmo fora de Curitiba, Thiago Wild continua listado entre os inscritos de duas competições previstas para as próximas semanas. O brasileiro aparece no torneio de Antofagasta, no Chile, e também no Challenger de Santa Cruz, na Bolívia.
A presença do tenista nesses eventos, no entanto, ainda não está confirmada. A definição dependerá da recuperação do problema na perna direita e das condições físicas de Wild para retornar às partidas. Por enquanto, o brasileiro permanece afastado das competições, sem uma data oficial estabelecida para voltar ao circuito profissional.
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