Thiago Seyboth Wild não participará do Challenger 75 de Curitiba. O brasileiro, que estava inscrito na competição paranaense, retirou seu nome do torneio por conta de um problema na perna direita. Com a decisão, o tenista segue sem atuar desde a final do Challenger 125 de Gênova, na Itália.

Wild disputou a decisão do torneio italiano no dia 13 de setembro e, desde então, não voltou às quadras. A questão física impediu a participação no torneio de Curitiba, que inicia sua chave principal nesta segunda-feira (28). Até o momento, não foi divulgada uma previsão para o retorno do brasileiro ao circuito.

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A temporada de 2026 vinha sendo positiva para Wild, que acumula três títulos de Challenger. O primeiro deles foi conquistado em Piracicaba, no interior de São Paulo. Depois, o brasileiro venceu o torneio de Zug, na Suíça, antes de alcançar o título em Gênova.

O desempenho ao longo do ano também ajudou o tenista a se manter próximo do grupo dos 100 melhores do mundo. Atualmente, Wild aparece na 136ª posição do ranking da ATP. O brasileiro já chegou a ocupar o 58º lugar da classificação, em 2024.

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Thiago Wild vence na estreia do Australian Open (Foto: Reprodução)

Wild ainda aparece inscrito em dois torneios

Mesmo fora de Curitiba, Thiago Wild continua listado entre os inscritos de duas competições previstas para as próximas semanas. O brasileiro aparece no torneio de Antofagasta, no Chile, e também no Challenger de Santa Cruz, na Bolívia.

A presença do tenista nesses eventos, no entanto, ainda não está confirmada. A definição dependerá da recuperação do problema na perna direita e das condições físicas de Wild para retornar às partidas. Por enquanto, o brasileiro permanece afastado das competições, sem uma data oficial estabelecida para voltar ao circuito profissional.

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