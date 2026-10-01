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Carlos Alcaraz busca superar feito de mais de três décadas em Tóquio

Tenista espanhol enfrenta, na próxima rodada, o italiano Matteo Arnaldi

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 09:17
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Carlos Alcaraz comemora vitória no Aberto de Tóquio
Carlos Alcaraz comemora vitória no Aberto de Tóquio (Foto: Rie KIKUCHI / AFP)

O mês de outubro começou com um objetivo claro para Carlos Alcaraz: defender o título do Aberto de Tóquio conquistado em 2025. Nesta quinta-feira (1º), o espanhol deu o primeiro passo ao superar o norte-americano Alex Michelsen na estreia. Agora, terá de vencer mais quatro partidas para repetir o feito de Pete Sampras, que defendeu o título em 1994.

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Quem imagina que Alcaraz teve um início fácil contra Michelsen, 34º colocado do ranking mundial, está errado. Depois de uma virada no primeiro set, decidido no tie-break, foi a vez de o norte-americano reverter um placar de 4 a 2 e vencer a parcial com autoridade. No set final, porém, Carlitos mostrou superioridade dentro de quadra e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 6/1.

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A partida marcou a sexta vitória consecutiva de Alcaraz no torneio asiático. Na campanha do título de 2025, o espanhol, então número 1 do mundo, dominou seus adversários e perdeu apenas um dos 11 sets disputados. A única parcial cedida foi no início do duelo contra Casper Ruud, que acabou derrotado de virada na semifinal.

Agora, Carlos busca defender o título em Tóquio, algo que não acontece há mais de 30 anos. O último a conseguir foi Pete Sampras, tricampeão do torneio. O norte-americano conquistou o título em anos consecutivos, em 1993 e 1994, e voltou a levantar o troféu em 1996.

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Pete Sampras em ação
Pete Sampras em ação (Foto: Acervo Lance!)

O Aberto de Tóquio também é uma oportunidade para Alcaraz ganhar ritmo na reta final da temporada. O espanhol voltou às quadras após se recuperar de uma lesão no punho direito, que o afastou das competições por cerca de quatro meses e meio. Desde então, chegou às quartas de final do US Open e integrou a equipe europeia campeã da Laver Cup, na semana passada.

Na próxima rodada do torneio japonês, Carlos Alcaraz terá pela frente Matteo Arnaldi e seguirá em busca de uma vaga nas quartas de final. O italiano é atual número 37 do mundo e se destaca pela campanha impressionante que o levou para a semifinal em Roland Garros. Na ocasião, porém, o tenista desistiu da partida devido a uma forte infecção viral estomacal.

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