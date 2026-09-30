Após anunciar sua transição para o profissional no mês passado, Guto Miguel conquistou sua primeira vitória na nova fase. Nesta quinta-feira (30), no Challenger 75 de Curitiba, o brasileiro de 17 anos avançou às oitavas com a desistência de Facundo Mena, cabeça de chave número 6. O argentino abandonou o duelo quando estava sendo derrotado por 6/2 e 2/1.

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Facundo Mena, número 156 do mundo, era um dos favoritos ao título em Curitiba. Guto Miguel aproveitou as oportunidades e quebrou o serviço de Mena em duas ocasiões, controlando as ações no primeiro set. O argentino havia disputado uma final no domingo (27), em Buenos Aires, e, depois da partida, chegou a chorar em quadra após não conseguir lidar com a pressão na derrota para Alex Barrena.

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Com o avanço às oitavas de final, Guto Miguel, convidado do torneio, sobe quase 30 posições no ranking mundial em projeção em tempo real da ATP. Antes da partida, o goiano ocupava o 661º lugar e, agora, aparece no 633º, sua melhor colocação até aqui. Na próxima fase do Challenger 75 de Curitiba, o ex-número 1 juvenil enfrenta o vencedor entre o paranaense João Schiessl (512º), também convidado, e o colombiano vindo do quali, Samuel Heredia (655º).

Guto Miguel durante o US Open Juvenil (Foto: Julian Finney/Getty Images via AFP)

Embora este tenha sido o primeiro triunfo de Guto desde que passou a focar exclusivamente no circuito profissional, o goiano já havia conquistado uma vitória em torneios desse nível. No mês passado, aos 17 anos, ele avançou até a semifinal do Challenger 75 de Kingston, na Jamaica.

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