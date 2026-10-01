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Zverev rejeita melhor de três e provoca Djokovic: 'Mais velho'

Alemão rejeita partidas em melhor de três nos Grand Slams e brinca com a idade do sérvio ao defensor o formato atual

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 14:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola
Alexander Zverev em ação em Wimbledon (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Alexander Zverev se posicionou contra uma possível mudança no formato dos Grand Slams e defendeu a manutenção das partidas masculinas em melhor de cinco sets. Após vencer Cameron Norrie na estreia do ATP 500 de Pequim, o alemão também aproveitou o assunto para fazer uma provocação a Novak Djokovic.

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Para Zverev, a duração das partidas é justamente um dos fatores que tornam os quatro principais torneios do calendário tão difíceis de conquistar. Na visão do atual número 2 do mundo, reduzir os confrontos para melhor de três diminuiria a diferença entre os Grand Slams e os demais torneios do circuito.

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— Acho que ganhar um Grand Slam é uma das coisas mais difíceis do esporte porque jogamos em melhor de cinco sets. Caso contrário, poderíamos simplesmente jogar os Masters e acrescentar mais quatro torneios ao ano — afirmou.

O alemão também contestou a ideia de que partidas mais longas poderiam afastar o público mais jovem. Ele citou os números recentes do Australian Open e do US Open para defender que o interesse pelo tênis continua em alta.

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— O Aberto da Austrália teve números recordes neste ano. O US Open também teve números recordes. Não concordo com isso, porque acho que o tênis está crescendo — disse.

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Zverev brinca com Djokovic

Ao falar sobre a opinião dos próprios tenistas em relação a uma eventual mudança, Zverev afirmou não conhecer jogadores que prefiram o melhor de três nos Grand Slams. Foi nesse momento que Djokovic entrou na declaração do alemão.

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— Não conheço um único jogador que gostaria de jogar em melhor de três sets. Sim, talvez Novak queira jogar em melhor de três porque, claro, está ficando um pouco mais velho agora. Acho que, se você perguntasse isso a ele há dez ou 15 anos, certamente não — ironizou.

Zverev reforçou que considera o formato atual um dos principais diferenciais dos Grand Slams e descartou apoiar uma alteração.

— Os Grand Slam são os mais difíceis de conquistar no nosso esporte porque jogamos em melhor de cinco sets. Fisicamente, é uma das coisas mais extremas pelas quais você pode passar. E não, eu não apoio a mudança, só para deixar claro — completou

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Alexander Zverev bate de direita na vitória sobre Arthur Fery em Wimbledon
Alexander Zverev bate de direita na vitória sobre Arthur Fery em Wimbledon (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Alemão também critica formato dos Masters 1000

A discussão sobre o formato das competições também levou Zverev a falar sobre os Masters 1000. O alemão afirmou que prefere o modelo atual dos ATP 500 e defendeu o retorno do sistema anterior nos torneios dessa categoria.

Segundo ele, o formato antigo permitia que confrontos de alto nível aparecessem mais cedo nas competições. Atualmente, os principais cabeças de chave recebem bye e entram mais adiante na disputa.

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— Era assim antes. Nos Masters 1000, oito jogadores tinham bye e os demais não. Você via partidas incríveis já na primeira rodada. Agora é preciso esperar até a terceira rodada, por quase uma semana, para que jogos assim aconteçam — exclamou.

Em Pequim, Zverev é o cabeça de chave número 1 e pode enfrentar Djokovic nas quartas de final. Antes disso, o alemão terá Juncheng Shang pela frente, enquanto o sérvio encara Yunchaokete Bu.

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