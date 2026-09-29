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Alcaraz ganha mais de R$ 10 milhões na Laver Cup; confira valores

Além do valor estipulado pelo torneio, espanhol recebeu prêmio com base em seu valor de mercado

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 16:25
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Carlos Alcaraz comemora ponto na Laver Cup 2026
Carlos Alcaraz comemora ponto na Laver Cup 2026 (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Entre os 12 tenistas que participaram da Laver Cup 2026, Carlos Alcaraz foi o que mais faturou em premiação. Além dos US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) destinados a cada membro da equipe campeã, cada participante recebeu um bônus fixo proporcional ao seu valor de mercado, o que favoreceu o espanhol. Ao todo, o atual 3º colocado do ranking da ATP faturou mais de R$ 10 milhões na campanha do título pelo Time Europa, no último domingo (27).

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De acordo com a imprensa internacional, Carlos Alcaraz recebeu pouco mais de US$ 1,5 milhão em bonificação, além dos US$ 250 mil já estipulados. Assim, o espanhol acumulou uma premiação próxima de US$ 2 milhões (mais de R$ 10 milhões) ao longo do torneio, tornando-se o maior ganhador da edição. Apesar de a Laver Cup ter três dias de duração, Alcaraz entrou em quadra somente duas vezes: uma em uma partida de simples e outra nas duplas.

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Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, também teve papel importante na campanha europeia, que garantiu à equipe o sexto título da história da Laver Cup. O alemão recebeu pouco mais de US$ 1 milhão e foi responsável pela vitória que deu o primeiro lugar ao Time Europa.

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Campeão do torneio neste ano, o time europeu contou com Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Rafael Jodar e Casper Ruud. Pelo Time Mundo, participaram Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton, Alexander Bublik, Learner Tien e Francisco Cerúndolo.

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Carlos Alcaraz em ação na Laver Cup 2026
Carlos Alcaraz em ação na Laver Cup 2026 (Foto: Henry NICHOLLS/AFP)

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Confira os resultados da Laver Cup 2026

Sexta-feira (25/09)

    1.
  1. Casper Ruud (NOR) 2 x 1 Francisco Cerundolo (ARG) - 6/7, 6/4 e 10/8
    2. 2.
  2. Jakub Mensik (CZE) 1 x 2 Brandon Nakashima (USA) - 1/6, 6/3 e 7/10
    3. 3.
  3. Rafael Jodar (ESP) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ) - 6/2 e 6/3
    4. 4.
  4. Carlos Alcaraz (ESP)/Jakub Mensik (CZE) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ)/Taylor Fritz (USA) - 6/4 e 6/4

Sábado (26/09)

    1.
  1. Flavio Cobolli (ITA) 1 x 2 Learner Tien (USA) - 3/6, 6/2 e 7/10
    2. 2.
  2. Alexander Zverev (GER) 1 x 2 Alex de Minaur (AUS) - 6/2, 6/7 e 9/11
    3. 3.
  3. Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 1 Taylor Fritz (USA) - 6/3, 4/6 e 13/11
    4. 4.
  4. Alexander Zverev (GER)/Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ)/Brandon Nakashima (USA) - 6/4 e 7/6

Domingo (27/09)

    1.
  1. Flavio Cobolli (ITA)/Jakub Mensik (CZE) 2 x 0 Alex de Minaur (AUS)/Taylor Fritz (USA) - 7/5 e 6/3
    2. 2.
  2. Alexander Zverev (GER) 2 x 0 Learner Tien (USA) - 7/6 e 6/3
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