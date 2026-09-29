Alcaraz ganha mais de R$ 10 milhões na Laver Cup; confira valores
Além do valor estipulado pelo torneio, espanhol recebeu prêmio com base em seu valor de mercado
Entre os 12 tenistas que participaram da Laver Cup 2026, Carlos Alcaraz foi o que mais faturou em premiação. Além dos US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) destinados a cada membro da equipe campeã, cada participante recebeu um bônus fixo proporcional ao seu valor de mercado, o que favoreceu o espanhol. Ao todo, o atual 3º colocado do ranking da ATP faturou mais de R$ 10 milhões na campanha do título pelo Time Europa, no último domingo (27).
De acordo com a imprensa internacional, Carlos Alcaraz recebeu pouco mais de US$ 1,5 milhão em bonificação, além dos US$ 250 mil já estipulados. Assim, o espanhol acumulou uma premiação próxima de US$ 2 milhões (mais de R$ 10 milhões) ao longo do torneio, tornando-se o maior ganhador da edição. Apesar de a Laver Cup ter três dias de duração, Alcaraz entrou em quadra somente duas vezes: uma em uma partida de simples e outra nas duplas.
Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, também teve papel importante na campanha europeia, que garantiu à equipe o sexto título da história da Laver Cup. O alemão recebeu pouco mais de US$ 1 milhão e foi responsável pela vitória que deu o primeiro lugar ao Time Europa.
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Campeão do torneio neste ano, o time europeu contou com Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Rafael Jodar e Casper Ruud. Pelo Time Mundo, participaram Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton, Alexander Bublik, Learner Tien e Francisco Cerúndolo.
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Confira os resultados da Laver Cup 2026
Sexta-feira (25/09)
- Casper Ruud (NOR) 2 x 1 Francisco Cerundolo (ARG) - 6/7, 6/4 e 10/8
- Jakub Mensik (CZE) 1 x 2 Brandon Nakashima (USA) - 1/6, 6/3 e 7/10
- Rafael Jodar (ESP) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ) - 6/2 e 6/3
- Carlos Alcaraz (ESP)/Jakub Mensik (CZE) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ)/Taylor Fritz (USA) - 6/4 e 6/4
Sábado (26/09)
- Flavio Cobolli (ITA) 1 x 2 Learner Tien (USA) - 3/6, 6/2 e 7/10
- Alexander Zverev (GER) 1 x 2 Alex de Minaur (AUS) - 6/2, 6/7 e 9/11
- Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 1 Taylor Fritz (USA) - 6/3, 4/6 e 13/11
- Alexander Zverev (GER)/Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Alexander Bublik (KAZ)/Brandon Nakashima (USA) - 6/4 e 7/6
Domingo (27/09)
- Flavio Cobolli (ITA)/Jakub Mensik (CZE) 2 x 0 Alex de Minaur (AUS)/Taylor Fritz (USA) - 7/5 e 6/3
- Alexander Zverev (GER) 2 x 0 Learner Tien (USA) - 7/6 e 6/3
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