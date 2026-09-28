A ATP e a WTA anunciaram, nesta segunda-feira (28), uma nova política para contratos de patrocínio envolvendo empresas de apostas, cassinos online, fantasy games e mercados de previsão esportiva. A medida entrará em vigor para acordos firmados a partir de 2027 e será aplicada em torneios de todos os níveis dos circuitos masculino e feminino.

A iniciativa foi batizada de "Taxa de Integridade de Patrocínio de Apostas e Bem-Estar do Jogador". Segundo as entidades, a proposta busca destinar parte dos recursos movimentados nesses contratos para ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos tenistas.

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Parte do valor dos contratos será destinada aos jogadores

Pelas novas regras, 10% da receita bruta dos contratos de patrocínio relacionados a apostas será direcionada a programas de saúde, segurança e benefícios dos atletas. A medida abrangerá competições como Challenger, WTA 125 e os torneios ATP e WTA 250, 500 e 1000.

Em eventos que reúnam as duas associações, o percentual destinado aos programas será de 5%. A ATP e a WTA afirmam que os recursos serão utilizados em iniciativas relacionadas à saúde mental, segurança dos jogadores e aos impactos provocados pelo abuso nas redes sociais.

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Tenistas são alvos frequentes de ataques de apostadores

A relação entre apostas esportivas e o ambiente do tênis ganhou atenção nos últimos anos devido aos episódios de assédio sofridos por jogadores. Atletas de diferentes níveis do circuito já relataram situações envolvendo insultos, ameaças e perseguições após partidas, especialmente em casos nos quais o resultado contrariou expectativas de apostadores.

Além das ofensas nas redes sociais, alguns episódios chegaram a envolver familiares dos tenistas e ameaças graves contra as próprias vítimas. Com a nova política, ATP e WTA passam a vincular diretamente parte da receita obtida com esse tipo de patrocínio a iniciativas destinadas à segurança e ao bem-estar dos atletas. A regra será válida para novos contratos a partir de 2027 e alcançará competições de todos os níveis administrados pelas duas entidades.

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