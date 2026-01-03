Laura Pigossi sofre virada e é eliminada na estreia do quali de Auckland

A tenista Laura Pigossi (201ª do ranking) abriu a participação brasileira nas quadras em 2026, mas a estreia no qualificatório do WTA 250, em Auckland, na Nova Zelândia, não foi a sonhada. Na madrugada deste sábado (3), a paulista perdeu de virada para austríaca Lilli Tagger (135ª do ranking), de apenas 17 anos, por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1, em partida que durou 2h35min.

Lilli Tagger, campeã juvenil do Roland Garros do ano passado, busca a sua segunda disputa de chave principal de WTA da carreira. Ainda em transição para o profissional, foi convidada no 250 de Jiujiang, em novembro de 2025, e chegou à final, mas perdeu para a russa Anna Blinkova.

Apesar da derrota, Pigossi segue em Auckland para competir na categoria de duplas. Ao lado da carioca Ingrid Martins, as brasileiras estreiam contra a holandesa Isabelle Haverlag (79ª) e a britânica Maia Lumsden (75ª). Em caso de vitória, poderão enfrentar as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang ou as donas da casa Monique Barry e Elyse Tse.

🎾 Como foi o jogo entre Laura Pigossi e Lilli Tagger, no WTA 250 de Auckland?

A brasileira começou muito bem e largou na frente do duelo, conquistando uma quebra no segundo game e segurando a pressão da reação da austríaca, que chegou a empatar em 4 a 4. Com três break-points salvos, Pigossi resistiu e garantiu o primeiro set por 4/6.

No segundo set, o roteiro se inverteu: Tagger quebrou o saque logo cedo, confirmou a virada e aproveitou melhor as chances, assumindo o controle da partida. No derradeiro set, a jovem foi mais consistente em um cenário de muitas quebras de saque, fechando o confronto após superar o serviço de Pigossi em quatro ocasiões.

