Laura Pigossi conquista título de duplas no WTA de Buenos Aires
Sua próxima competição deve ser no WTA de Quito
A tenista brasileira Laura Pigossi conquistou, neste sábado (29), o título de duplas do WTA 125 de Buenos Aires ao lado da espanhola Alicia Herrero. A parceria, cabeça de chave número 1, venceu a final disputada nas quadras de saibro da capital argentina contra a argentina Nicole Fossa Huergo e a tcheca Laura Samson, com parciais de 6/2 e 7/6(5).
A partida decisiva foi dominada pela dupla sul-americana e europeia, que confirmou o favoritismo. O primeiro set terminou com placar claro de 6/2, enquanto o segundo foi mais disputado, sendo decidido apenas no tie-break por 7/6(5).
O torneio argentino foi realizado em quadras de saibro, superfície que se adapta bem ao estilo de jogo da atleta paulista.
Conquista e próxima competição
Com a vitória, Pigossi, de 31 anos, alcançará sua melhor classificação na carreira no ranking mundial de duplas da WTA. Na próxima atualização, prevista para segunda-feira (1), a brasileira ocupará a 80ª posição na modalidade. Em simples, ela figura atualmente na 194ª colocação.
Após o sucesso em Buenos Aires, Pigossi deve participar do WTA de Quito, no Equador, na próxima semana. A competição equatoriana também será disputada em quadras de saibro, mesma superfície onde a tenista acaba de se sagrar campeã.
Laura Pigossi para na semifinal de duplas no Chile
Depois da derrota nas simples, nas oitavas de final, Laura Pigossi se despediu nas duplas, nesta sexta-feira (21), no WTA 125 de Colina, no Chile. Ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana, a paulistana perdeu para a argentina Maria Lourdes Carle e Sorribes Tormo, da Espanha, por 6/1 e 6/4.
Principais favoritas, a brasileira e a parceira estrearam derrotando a boliviana Noelia Zeballos e a tcheca Laura Samson, por 6/4 e 6/1. Depois, a dupla de Pigossi eliminou a compatriota Rebeca Pereira e a sérvia Katarina Jokic, por 6/2 e 6/1. O jogo desta sexta foi o terceiro da brasileira e da espanhola no torneio chileno.
