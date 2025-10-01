João Fonseca sofre queda no ranking; veja atualização
Número 1 do Brasil é ultrapassado pelo americano Learner Tien
Como já era esperado, João Fonseca foi ultrapassado pelo americano Learner Tien na nova atualização do ranking da ATP. O número 1 do Brasil, de 19 anos, agora, é o 43º do mundo. Já o rival, que foi vice-campeão do ATP 500 de Pequim, subiu 16 posições com sua primeira final como profissional e subiu 16 colocações, assumindo o 36º lugar, o melhor da carreira.
Como se sabe, João Fonseca só volta às quadras no ATP de Bruxelas, na Bélgica, a partir do dia 13. Recentemente, o número 1 do Brasil brilhou na Copa Davis, na Grécia, com duas vitórias, com destaque para o duelo contra Stefanos Tsitsipas, ex-top 3, que garantiu a classificação do país aos Qualifiers do Grupo Mundial em 2026. Na semana seguinte, João Fonseca venceu sua partida, contra o italiano Flavio Cobolli, e ajudou o Time Mundo a conquistar a Laver Cup, em San Francisco. Mas, vale lembrar, o torneio-exibição em solo americano não conta pontos para o ranking mundial.
Quem João Fonseca pode enfrentar em Bruxelas
No torneio belga, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá duelar com nomes como o italiano Lorenzo Musetti (9º do mundo) e o canadense Felix Auger-Aliassime (13º e campeão em 2022), principais favoritos. O americano Frances Tiafoe (28º) é o terceiro cabeça de chave em Bruxelas.
O atual campeão do torneio é o espanhol Roberto Bautista-Agut.
João Fonseca começou 2025 como o 113º do mundo e, no dia 27 de janeiro, entrou, pela primeira vez na carreira, no top 100, assumindo o 99º lugar. No mês seguinte, aos 18 anos, se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um ATP. A façanha foi em Buenos Aires.
