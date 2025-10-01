menu hamburguer
Tênis

João Fonseca sofre queda no ranking; veja atualização

Número 1 do Brasil é ultrapassado pelo americano Learner Tien

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
11:31
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca na vitória sobre Flavio Cobolli na Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup/AFP)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre Flavio Cobolli na Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup/AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

Como já era esperado, João Fonseca foi ultrapassado pelo americano Learner Tien na nova atualização do ranking da ATP. O número 1 do Brasil, de 19 anos, agora, é o 43º do mundo. Já o rival, que foi vice-campeão do ATP 500 de Pequim, subiu 16 posições com sua primeira final como profissional e subiu 16 colocações, assumindo o 36º lugar, o melhor da carreira.

Como se sabe, João Fonseca só volta às quadras no ATP de Bruxelas, na Bélgica, a partir do dia 13. Recentemente, o número 1 do Brasil brilhou na Copa Davis, na Grécia, com duas vitórias, com destaque para o duelo contra Stefanos Tsitsipas, ex-top 3, que garantiu a classificação do país aos Qualifiers do Grupo Mundial em 2026. Na semana seguinte, João Fonseca venceu sua partida, contra o italiano Flavio Cobolli, e ajudou o Time Mundo a conquistar a Laver Cup, em San Francisco. Mas, vale lembrar, o torneio-exibição em solo americano não conta pontos para o ranking mundial.

Quem João Fonseca pode enfrentar em Bruxelas

No torneio belga, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá duelar com nomes como o italiano Lorenzo Musetti (9º do mundo) e o canadense Felix Auger-Aliassime (13º e campeão em 2022), principais favoritos. O americano Frances Tiafoe (28º) é o terceiro cabeça de chave em Bruxelas.

O atual campeão do torneio é o espanhol Roberto Bautista-Agut.

João Fonseca começou 2025 como o 113º do mundo e, no dia 27 de janeiro, entrou, pela primeira vez na carreira, no top 100, assumindo o 99º lugar. No mês seguinte, aos 18 anos, se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um ATP. A façanha foi em Buenos Aires.

João Fonseca solta sua potente direita na vitória sobre Sakellaridis, na Davis (André Gemmer/CBT)
João Fonseca solta sua potente direita na vitória sobre Sakellaridis, na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)


