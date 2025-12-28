Ronaldo Fenômeno prestigia a Batalha dos Sexos, em Dubai; vídeo

Tenista amador, Ronaldo Fenômeno tem prestigiado algumas badaladas exibições neste mês. No último dia 8, o ex-atacante estava em Miami acompanhando de perto o primeiro confronto entre João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz. Pois, neste domingo (28), o ídolo brasileiro está em Dubai, assistindo de camarote à 'Batalha dos Sexos', entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e o australiano Nick Kyrgios, ex-top 10.

Na exibição em Miami, o eterno artilheiro bateu bola com o líder do ranking. E, em seguida, presenteou o tenista espanhol com uma camisa da seleção brasileira, autografada, obviamente.

Ronaldo promoveu o Galácticos Open

Em novembro, o Fenômeno promoveu a sexta edição do Galácticos Open, em sua mansão, em São Paulo, que contou com a participação de ex-jogadores (de futebol e de tênis), além de atletas em atividade e cantores.

O ex-duplista Bruno Soares foi um dos que participaram do evento na capital paulista. E, em entrevista exclusiva ao Lance!, não poupou elogios ao anfitrião:



- Pra mim é uma grande honra, o Ronaldo é um dos meus maiores ídolos. Ronaldo, que nos deu tantas alegrias ao longo da vida, é um cara extremamente especial. Do lado profissional todo mundo já sabe. Mas, do lado pessoal, é um cara extremamente especial e importante na vida de todos nós. Um cara do coração do tamanho do mundo, e é bom demais. E eu, como cruzeirense, tive o privilégio de tê-lo como presidente e compartilhar grandes momentos. Espero que todos acompanhem o evento, contribuam, a causa é nobre, ajudando muita gente que precisa, através desse esporte maravilhoso que é o tênis.

