Sem Sergio Mauricio, Band reaproveita equipe da F1 na Fórmula Indy
Emissora queima largada e antecipa equipe de transmissão
A Band antecipou a equipe da Fórmula Indy antes do anúncio oficial. Em chamada exibida na TV aberta, a emissora deixou escapar os nomes que farão a categoria no canal, a maioria deles também integrou o time da Fórmula 1 (F1). O que chamou atenção foi a falta de Sergio Mauricio na equipe. Principal narrador da emissora, era um dos cotados para assumir a categoria americana.
Na chamada oficial da emissora, aparecem os comentaristas Reginaldo Leme, Tiago Mendonça, Felipe Giaffone e Max Wilson. Todos eles fizeram transmissões da F1 na emissora. A novidade foi a falta de Sergio Mauricio, já que o narrador que apareceu na chamada foi Gefferson Kern. Ele integrou a equipe da categoria na passagem pela TV Cultura, ao lado da piloto Bia Figueiredo.
Band fecha com 'concorrente' da F1
A Band, atual emissora da Fórmula 1 no Brasil, fechou contrato com outra forte categoria internacional após perder a F1. Em 2026, a emissora de São Paulo volta a exibir a IndyCar, popularizada como Fórmula Indy no Brasil.
A emissora anunciou o contrato em outubro. A Band transmitirá as próximas três temporadas da categoria. A TV Cultura transmitiu a Fórmula Indy desde que ela saiu da Band, em 2020, e agora perde a modalidade. Na TV fechada e streaming, a ESPN e o Disney+ seguirão transmitindo.
A Band foi a primeira emissora a transmitir a Fórmula Indy no Brasil, na década de 1980. A categoria teve uma passagem no SBT, onde ganhou mais popularidade nos anos de 1990, e na TV Manchete. A Band foi parceira da Indy na organização de algumas provas no Brasil, mas a baixa audiência nos últimos anos fez com que menos corridas fossem exibidas em TV aberta.
O calendário da IndyCar tem a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis, que faz parte - com o GP de Mônaco (F1) e das 24h de LeMans (WEC) - da tríplice coroa do automobilismo mundial. No próximo ano, a tradicional prova coincide com o GP do Canadá de F1.
