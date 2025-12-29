menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Sem Sergio Mauricio, Band reaproveita equipe da F1 na Fórmula Indy

Emissora queima largada e antecipa equipe de transmissão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
21:45
Sergio Mauricio (Foto: Foto: Rafael Cusato/Band)
imagem cameraSergio Mauricio (Foto: Foto: Rafael Cusato/Band)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Band antecipou a equipe da Fórmula Indy antes do anúncio oficial. Em chamada exibida na TV aberta, a emissora deixou escapar os nomes que farão a categoria no canal, a maioria deles também integrou o time da Fórmula 1 (F1). O que chamou atenção foi a falta de Sergio Mauricio na equipe. Principal narrador da emissora, era um dos cotados para assumir a categoria americana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

band_f1
Equipe da Band para a Fórmula 1 (Foto: Rafael Cusato/Divulgação Band)

Na chamada oficial da emissora, aparecem os comentaristas Reginaldo Leme, Tiago Mendonça, Felipe Giaffone e Max Wilson. Todos eles fizeram transmissões da F1 na emissora. A novidade foi a falta de Sergio Mauricio, já que o narrador que apareceu na chamada foi Gefferson Kern. Ele integrou a equipe da categoria na passagem pela TV Cultura, ao lado da piloto Bia Figueiredo.

➡️ Anthony Joshua se envolve em acidente de carro com mortes na Nigéria

Band fecha com 'concorrente' da F1

A Band, atual emissora da Fórmula 1 no Brasil, fechou contrato com outra forte categoria internacional após perder a F1. Em 2026, a emissora de São Paulo volta a exibir a IndyCar, popularizada como Fórmula Indy no Brasil.

continua após a publicidade

A emissora anunciou o contrato em outubro. A Band transmitirá as próximas três temporadas da categoria. A TV Cultura transmitiu a Fórmula Indy desde que ela saiu da Band, em 2020, e agora perde a modalidade. Na TV fechada e streaming, a ESPN e o Disney+ seguirão transmitindo.

Helio Castroneves &#8211; XPEL Grand Prix at Road America &#8211; By_ James Black_Large Image Without Watermark_m108683
Hélio Castroneves na Indy (Foto: Divulgação)

A Band foi a primeira emissora a transmitir a Fórmula Indy no Brasil, na década de 1980. A categoria teve uma passagem no SBT, onde ganhou mais popularidade nos anos de 1990, e na TV Manchete. A Band foi parceira da Indy na organização de algumas provas no Brasil, mas a baixa audiência nos últimos anos fez com que menos corridas fossem exibidas em TV aberta.

continua após a publicidade

O calendário da IndyCar tem a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis, que faz parte - com o GP de Mônaco (F1) e das 24h de LeMans (WEC) - da tríplice coroa do automobilismo mundial. No próximo ano, a tradicional prova coincide com o GP do Canadá de F1.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias