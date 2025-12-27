Relembre os cinco melhores pontos de Sinner em 2025; vídeo

O canal Eurosport separou os cinco melhores pontos do vice-líder do ranking, Jannik Sinner, em 2025. Ao todo, o italiano venceu 58 das 64 partidas que disputou no ano, conquistando seis títulos, com destaque para os dois de Grand Slams: no bicampeonato do Aberto da Austrália, em janeiro, e no inédito triunfo em Wimbledon, em julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada

➡️Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália

Número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev foi a vítima 'favorita' de Sinner nessa lista de mais bonitos pontos. Um deles foi na semifinal do Masters 1000 de Paris, em novembro, na quinta melhor jogada do ano: um rally que terminou com uma paralela de direita na linha.



A quarta melhor jogada foi na vitória sobre o húngaro Fabian Marozsan, nas quartas de final do ATP 500 de Pequim, em setembro, finalizada com um lob perfeito.



O top 3 traz outro lindo ponto contra Zverev, dessa vez na final do Aberto da Austrália: um rally incríel foi finalizado com uma passada de backhand.

continua após a publicidade

A segunda melhor jogada escolhida pelo Eurosport foi outra pintura. Dessa vez, contra o canadense Denis Shapovalov, na terceira rodada do US Open. Então líder do ranking, o italiano, após um lindo rally, chegou numa curta quase perfeita e matou o ponto com outro lob perfeito.

Melhor jogada foi uma pintura de Sinner

O melhor ponto de Sinner foi muito bem escolhido pelo EuroSport. Afinal, nessa jogada, contra o dinamarquês Holger Rune, nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o craque italiano usou boa parte de seu vasto repertório, como lob, cruzadas, paralelas, curtas. O desfecho foi com um swing-volley, uma das jogadas de maior dificuldade no tênis, que o então número 1 do mundo aplicou com maestria. Parecia fácil.

continua após a publicidade

Abaixo, todos os pontos: