Tênis

João Fonseca confirmado em exibição contra Alcaraz em dezembro; entenda

Duelo inédito acontece no dia 8 de dezembro, em Miami

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
14:29
Atualizado há 14 minutos
João Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)
Se não aconteceu na Laver Cup, no último final de semana, em San Francisco, o tão esperado e inédito duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz já tem data para ser realizado: 8 de dezembro. Organizada pela Unified Events, a partida será realizada em Miami, no Loan Depot Park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB).

Outra atração do evento Miami Invitational será a partida entre a anfitriã (e vice do US Open) Amanda Anisimova contra a britânica Emma Raducanu.

- Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por
entrar em quadra neste evento histórico no LoanDepot Park, junto a João, Amanda e Emma - disse Alcaraz.

Como não poderia deixar de ser, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira está bastante empolgado com a novidade:
- Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no Loan Depot Park será épico. Os fãs de
Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento
verdadeiramente especial - contou João Fonseca.

Depois de ajudar o Time Mundo a vencer a Laver Cup e brilhar na Copa Davis, o próximo desafio do número 1 do Brasil é o Masters 1000 de Xangai, na China, que começa na quarta-feira, dia 1º.

Enquanto isso, nesta quinta-feira, no ATP 500 de Pequim, o italiano Jannik Sinner estreou com vitória sobre o croata Marin Cilic, por duplo 6/2.

Parceiros de João Fonseca em ação

Também em Pequim, estarão em ação Alex De Minaur e Francisco Cerundolo, que integraram o Time Mundo, assim como João Fonseca, na Laver Cup. Enquanto o australiano (oitavo do mundo) encara o anfitrião e convidado Yuhchaokete Bu (89º), o argentino (21º) terá pela frente o americano Learner Tien (52º), em confronto inédito.

Caso avance, o tenista da Argentina poderá duelar com Flavio Cobolli (25º), que perdeu para João Fonseca na Laver Cup e estreia diante do russo Andrey Rublev (14º).

O australiano Alex De Minaur na partida contra o tcheco Jakub Mensik na Laver Cup (Foto: Joe Scarnici/AFP/Getty Images)
O australiano Alex De Minaur na partida contra o tcheco Jakub Mensik na Laver Cup (Foto: Joe Scarnici/AFP/Getty Images)

circulo com pontos dentroTudo sobre

