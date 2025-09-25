Se não aconteceu na Laver Cup, no último final de semana, em San Francisco, o tão esperado e inédito duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz já tem data para ser realizado: 8 de dezembro. Organizada pela Unified Events, a partida será realizada em Miami, no Loan Depot Park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB).



Outra atração do evento Miami Invitational será a partida entre a anfitriã (e vice do US Open) Amanda Anisimova contra a britânica Emma Raducanu.

- Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por

entrar em quadra neste evento histórico no LoanDepot Park, junto a João, Amanda e Emma - disse Alcaraz.



Como não poderia deixar de ser, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira está bastante empolgado com a novidade:

- Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no Loan Depot Park será épico. Os fãs de

Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento

verdadeiramente especial - contou João Fonseca.

Depois de ajudar o Time Mundo a vencer a Laver Cup e brilhar na Copa Davis, o próximo desafio do número 1 do Brasil é o Masters 1000 de Xangai, na China, que começa na quarta-feira, dia 1º.

Enquanto isso, nesta quinta-feira, no ATP 500 de Pequim, o italiano Jannik Sinner estreou com vitória sobre o croata Marin Cilic, por duplo 6/2.

Parceiros de João Fonseca em ação

Também em Pequim, estarão em ação Alex De Minaur e Francisco Cerundolo, que integraram o Time Mundo, assim como João Fonseca, na Laver Cup. Enquanto o australiano (oitavo do mundo) encara o anfitrião e convidado Yuhchaokete Bu (89º), o argentino (21º) terá pela frente o americano Learner Tien (52º), em confronto inédito.



Caso avance, o tenista da Argentina poderá duelar com Flavio Cobolli (25º), que perdeu para João Fonseca na Laver Cup e estreia diante do russo Andrey Rublev (14º).