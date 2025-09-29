Lembra dele? Maior freguês vai ultrapassar João Fonseca no ranking
Tien sobe 13 posições com campanha em Pequim
João Fonseca, que só volta às quadras no ATP de Bruxelas, na Bélgica, a partir do dia 13, vai perder uma posição no ranking nesta quarta (1º). Isso porque o número 1 do Brasil e 42º do mundo será ultrapassado pelo americano Learner Tien, semifinalista do ATP 500 de Pequim, na China.
Nesta segunda-feira, o tenista dos EUA, de 19 anos (mesma idade do brasileiro), contou com a desistência do italiano Lorenzo Musetti (9º) no torneio chinês, quando vencia de virada, por 4/6, 6/3 e 3/0. Com a campanha até aqui, Tien vai subindo 13 posições no ranking, asumindo o 39º lugar.
Após sua quinta vitória contra um top 10 no ano, o americano (52º) tenta alcançar a primeira final de ATP na carreira. O obstáculo que falta é o experiente russo Daniil Medvedev (18º), de 29 anos. E o tenista dos EUA ganhou o único embate até aqui entre ambos: na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, numa batalha de cinco sets.
Desde dezembro, o maior freguês de João Fonseca
Curiosamente, o jovem tenista americano é, desde o NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, o maior freguês do número 1 do Brasil. Só no torneio árabe, foram duas vitórias de João Fonseca sobre o rival, a última delas, justamente, na final (vídeo abaixo).
Em março, na estreia do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no Masters 1000 de Miami, também na quadra rápida, Tien voltou a cruzar o caminho de João Fonseca. Dessa vez, o trinfo foi de virada, por 6/7, 6/3 e 6/4.
Até aqui, nenhum outro rival perdeu tantas vezes para o número 1 do Brasil quanto o americano. Aliás, os dois medem forças desde a época de juvenil, e foi contra o rival que o tenista carioca triunfou na final do US Open de 2023.
