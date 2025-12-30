O mercado de transferências do inverno europeu ainda não abriu, apenas a partir do dia 1º de janeiro, mas as especulações e os bastidores das negociações já acontecem antecipadamente. O Barcelona, nesse sentido, tem uma prioridade que vem sendo noticiada pela imprensa espanhola desde o início da temporada: contratar um centroavante para substituir Robert Lewandowski, de 37 anos, no time titular. Um dos alvos mais claros é Dušan Vlahović, da Juventus, que chegou a ser cogitado pela diretoria do Flamengo em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o Barça fez uma investida pelo atacante de 25 anos, cujo contrato com a Velha Senhora vai até junho de 2026. O objetivo dos catalães é contratar o atleta sem custos — aguardando a janela de transferências de verão, em junho — ou negociar sua saída neste mercado em condições vantajosas, seja por um valor baixo ou gratuitamente.

continua após a publicidade

Atualmente, além de contar com o experiente polonês, que vem de uma temporada com 42 gols em 52 partidas e ainda tem seis meses de vínculo, a equipe comandada por Hansi Flick conta como opções com Ferran Torres — ponta de origem — e Marcus Rashford, que está emprestado ao clube até o final da temporada 2025/26.

Altos e baixos na Itália 👍👎

Ao final da temporada 2024/25, as conversas entre Vlahović e Juventus terminaram sem renovação, e o jogador retornou aos gramados ciente de que ingressaria no último ano de seu contrato. Vale lembrar que sua transferência da Fiorentina, em 2022, foi registrada como uma das mais caras do futebol italiano, por cerca de 75 milhões de euros (R$ 454,2 milhões na cotação do período).

continua após a publicidade

Na época, o sérvio vinha de duas temporadas com mais de 20 gols pela Viola e era considerado uma das principais promessas do futebol mundial. Por sinal, Vlahović venceu a concorrência interna pela camisa 9 titular da equipe com Pedro, o que motivou sua saída da Itália para o Flamengo em 2020, via empréstimo com opção de compra.

Contudo, a expectativa se cumpriu apenas em parte na Juventus. Nas primeiras temporadas em Turim, ele se destacou, mas seu rendimento caiu gradualmente nos dois últimos anos, principalmente por conta de lesões. Há pouco menos de um mês, aliás, sofreu uma nova contusão e não voltará aos gramados até os primeiros jogos de 2026.

Dušan Vlahović, da Juventus, comemora gol durante a partida contra o Empoli, em 2024 (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Vlahović no Flamengo? 🔴⚫

O futuro do atacante tem despertado interesse até fora da Europa. Em junho deste ano, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, afirmou ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport" que Vlahović tem o perfil ideal para reforçar o ataque rubro-negro. Porém, o dirigente reconheceu que os altos valores envolvidos e a dificuldade de atrair o jogador para o futebol brasileiro são obstáculos consideráveis para a concretização do negócio.

Por falar em altos valores para o mercado local, o Flamengo ainda busca uma opção para centroavante titular e tenta a contratação de Kaio Jorge, de 25 anos, do Cruzeiro. Na proposta apresentada, o Rubro-Negro ofereceu um valor recorde para negociações internas, de 30 milhões de euros (R$ 196 milhões na cotação atual).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.