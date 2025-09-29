Carlos Alcaraz alcança feito inédito com nova vitória em Tóquio
Espanhol é o que precisou de menos partidas (338) para alcançar 275 vitórias de ATP
Bicampeão de Roland Garros e do US Open, entre outros feitos, Carlos Alcaraz segue empilhando conquistas na temporada. Ao derrotar o norueguês Casper Ruud, por 3/6, 6/3 e 6/4, nesta segunda-feira, na semifinal do ATP 500 de Tóquio, o espanhol, de 22 anos, protagonizou mais uma proeza. Desde a temporada inaugural do ranking da ATP, em 1990, o atual líder é o que precisou menos partidas (338) para alcançar a 275ª vitória nesse nivel de torneio.
O adversário de Alcaraz, na decisão, de terça-feira, 30, às 6h (de Brasília), será o americano Taylor Fritz, algoz do compatriota Jenson Brooksby, por 6/4 e 6/3.
Alcaraz leva vantagem no confronto direto
Será o quinto jogo entre o número 1 do mundo e o quinto do ranking. E Alcaraz leva a melhor no retrospecto, com três vitórias até aqui. A única vitória de Fritz sobre o rival foi há nove dias, na Laver Cup, em San Francisco, que não conta pontos para o ranking mundial.
O outro duelo, em 2025, entre o espanhol e o americano foi na semifinal de Wimbledon, em julho, vencida por Alcaraz por 3 sets a 1.
Enquanto Fritz tentará o terceiro troféu na temporada (e o 11º na carreira), Alcaraz vai em busca do oitavo em 2025 e 24º como profissional.
Além dos dois Grand Slams, em Paris e em Nova York, o líder do ranking venceu, em 2025, em Rotterdam, Londres e os Masters 1000 de Cincinnati, Monte Carlo e Roma.
O americano, por sua vez, triunfou em na grama de Eastbourne e de Stuttgart.
