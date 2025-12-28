Veja o último ponto da Batalha dos Sexos, entre Sabalenka e Kyrgios
Partida amistosa aconteceu neste domingo, em Dubai
- Matéria
- Mais Notícias
O público lotou a quadra da Coca-Cola Arena, em Dubai, nos Emirados Árabes, neste domingo (28), para um inusitado duelo. De um lado, a líder do ranking mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka. Do outro, o australiano Nick Kyrgios, ex-top 13 e atual 671º, que não faz uma partida oficial desde março. Clima de descontração e ótimas jogadas à parte, ele venceu a 'Batalha dos Sexos', por duplo 6/3, após pouco mais de uma hora.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada
➡️Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália
A melhor tenista do mundo entrou em quadra em grande estilo, como se vê no vídeo abaixo, sob o som de 'Eye of Tyger', um dos sucessos do filme 'Rocky Balboa':
Na Batalha dos Sexos, o lado da quadra de Sabalenka era um pouco menor do que o do adversário. E o australiano terminou a partida dessa maneira:
Ronaldo Fenômeno prestigia a Batalha dos Sexos
Em um dos camarotes de Dubai estavam Ronaldo Fenômeno e a esposa, Celina. Há exatos 20 dias, o ídolo da seleção brasileira prestigiou outra partida-exibição, a primeira entre o carioca João Fonseca, de 19 anos e 24 do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial.
Antes do duelo entre ambos, na cidade na Flórida, Ronaldo bateu bola com o número 1 do mundo. Em seguida, Fenômeno presenteou o espanhol com uma camisa da seleção brasileira autografada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias