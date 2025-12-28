Veja o último ponto da Batalha dos Sexos, entre Sabalenka e Kyrgios

O público lotou a quadra da Coca-Cola Arena, em Dubai, nos Emirados Árabes, neste domingo (28), para um inusitado duelo. De um lado, a líder do ranking mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka. Do outro, o australiano Nick Kyrgios, ex-top 13 e atual 671º, que não faz uma partida oficial desde março. Clima de descontração e ótimas jogadas à parte, ele venceu a 'Batalha dos Sexos', por duplo 6/3, após pouco mais de uma hora.

A melhor tenista do mundo entrou em quadra em grande estilo

Na Batalha dos Sexos, o lado da quadra de Sabalenka era um pouco menor do que o do adversário.

Ronaldo Fenômeno prestigia a Batalha dos Sexos

Em um dos camarotes de Dubai estavam Ronaldo Fenômeno e a esposa, Celina. Há exatos 20 dias, o ídolo da seleção brasileira prestigiou outra partida-exibição, a primeira entre o carioca João Fonseca, de 19 anos e 24 do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial.

Antes do duelo entre ambos, na cidade na Flórida, Ronaldo bateu bola com o número 1 do mundo. Em seguida, Fenômeno presenteou o espanhol com uma camisa da seleção brasileira autografada.