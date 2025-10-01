Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai após lesão

O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial de tênis, anunciou sua desistência do Masters 1000 de Xangai ontem (30). A decisão ocorreu logo após sua vitória no ATP 500 de Tóquio, devido a problemas físicos que o atleta enfrentou durante a competição japonesa.

O tenista sofreu uma torção no tornozelo em seu primeiro jogo no Japão e, mesmo assim, seguiu competindo até conquistar o título. O desgaste físico resultante levou à interrupção de sua temporada asiática, conforme orientação de sua equipe técnica.

Publicação de Alcaraz sobre a desistência do Masters de Xangai (Foto: Reprodução/Instagram)

— Estou muito desapontado em anunciar que não vou jogar em Xangai neste ano. Infelizmente, tenho enfrentado alguns problemas físicos e, após conversar com minha equipe, acreditamos que a melhor decisão é descansar e me recuperar — declarou o tenista.

A ausência de Alcaraz representa uma perda significativa para o Masters 1000 de Xangai, torneio que integra a segunda categoria mais prestigiada do tênis masculino, ficando atrás apenas dos Grand Slams.

Com a desistência do espanhol, Corentin Moutet assumirá sua posição no torneio chinês. O substituto será o cabeça de chave 33 e enfrentará na primeira rodada o americano Learner Tien ou o sérvio Miomir Kecmanovic.

Ainda não há informações sobre quando Alcaraz retornará às quadras ou se o problema no tornozelo afetará sua participação em outros torneios programados para o final da temporada 2025.

— Eu estava realmente ansioso em jogar novamente diante dos incríveis fãs de Xangai. Espero voltar em breve e rever meus fãs chineses no ano que vem — acrescentou o espanhol em seu comunicado sobre a desistência.

Vitória de Alcaraz em Tóquio

Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, venceu o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4, na final do ATP 500 de Tóquio. O triunfo ocorreu nesta terça-feira (30) no Japão, garantindo ao espanhol seu oitavo título na temporada 2025.

O confronto representou uma revanche para Alcaraz, que havia sido derrotado pelo mesmo adversário dias antes na Laver Cup, disputada em São Francisco. Fritz buscava entrar para a história como o primeiro tenista americano a vencer o líder do ranking mundial duas vezes no mesmo ano desde Andre Agassi em 1998.

Este foi o oitavo troféu levantado por Alcaraz em nove finais consecutivas disputadas em 2025. No total, o espanhol chegou a 10 finais e 67 vitórias na temporada atual.

Com este resultado, Alcaraz integra um grupo seleto de tenistas que conquistaram pelo menos oito torneios em um único ano desde o início do século 21. Apenas outros cinco jogadores alcançaram tal feito: Jannik Sinner (8), Andy Murray (9), Novak Djokovic e Rafael Nadal (11) e Roger Federer (12).