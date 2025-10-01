Sinner joga fácil e vence o ATP 500 em Pequim pela 2° vez

O italiano Jannik Sinner venceu o norte-americano Learner Tien, de 19 anos e número 52º no ranking ATP, por 6/2 e 6/2, e conquistou o bicampeonato no ATP 500 de Pequim, na China. Este é seu terceiro título do ano (depois do Australian Open e de Wimbledon) e 21° da carreira.

Apesar da derrota, o americano subiu significantemente no ranking mundial, avançando 16 posições e alcançando a 36ª colocação, o melhor resultado de sua carreira profissional. Enquanto isso, o italiano segue na perseguição a Carlos Alcaraz (1º do ranking), com chances de diminuir a diferença no Masters de Xangai, torneio que não contará com a presença do espanhol, que está lesionado.

O triunfo de Sinner na China e o título de Alcaraz no ATP 500 de Tóquio, conquistados na mesma semana, marcam um feito raro. Foi a primeira vez desde 2020 que os números 1 e 2 do mundo levantaram troféus em menos de sete dias.

Alcaraz vence ATP 500 de Tóquio

Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, venceu o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4, na final do ATP 500 de Tóquio. O triunfo ocorreu na última terça-feira (30) no Japão, garantindo ao espanhol seu oitavo título na temporada 2025.

O confronto representou uma revanche para Alcaraz, que havia sido derrotado pelo mesmo adversário dias antes na Laver Cup, disputada em São Francisco. Fritz buscava entrar para a história como o primeiro tenista americano a vencer o líder do ranking mundial duas vezes no mesmo ano desde Andre Agassi em 1998.